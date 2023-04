Yoko Selbsthilfe Von UV-Schutz bis Schmerztherapie: Hautkrebs-Infos in Balve

Balve. Mit dem Frühling steigt die Hautkrebs-Gefahr. Die Yoko-Selbsthilfe Sauerland informiert. Diese Expertinnen kommen am 3. Mai nach Balve.

Zur zweiten Informationsveranstaltung lädt die „Yoko Selbsthilfe Hautkrebs Sauerland“ ein. Sie findet am Mittwoch, 3. Mai, von 16 bis 18 Uhr im Balver Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße statt.

Lebensqualität trotz Erkrankung: Das ist das Zeil der Hautkrebs-Infoveranstaltung für Betroffene und ihre Angehörigen. Aber auch interessierte Mitbürger seien willkommen, da eine Selbsthilfegruppe - wie es hieß - bisher noch viel zu wenig Aufmerksamkeit finde.

Zu Gast ist in diesem Jahr Dr. med. Svea Hüning, Oberärztin der Hautklinik im Klinikum Dortmund und Koordinatorin des Hauttumorzentrums, die über nichtmelanozytären Hautkrebs, kurz NMSC, referieren wird. Nach histologischen Gesichtspunkten unterscheidet man zwischen: Plattenepithelkarzinom der Haut (SCC, Spinaliom), Carcinoma in situ vom Typ der aktinischen Keratose, Carcinoma in situ vom Typ des Morbus Bowen, invasives Plattenepithelkarzinom der Haut. Basalzellkarzinom der Haut (Basaliom), Adnexkarzinome sowie das Merkelzellkarzinom zählen ebenfalls zu den Karzinomen der Haut.

Dr. med. Svea Hüning aus dem Hauttumorzentrum des Klinikum Dortmund hat über die psychische Belastung im Alltag von Krebspatienten /innen referiert. Foto: Sven Paul / WP

Außerdem spricht Dr. med. Alexandra Quittek, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Oberärztin der Hautklinik des Klinikum Lüdenscheid, über das Thema „Schmerztherapie und Begleitung von Tumorpatienten und Angehörigen in der Palliativmedizin“.

Eine weitere Referentin an dem Nachmittag ist Katharina Kaminski, selbst Betroffene und Mitbegründerin der Patientenorganisation Melanom Info Deutschland ( MID e.V.), die mit evidenzbasierter Aufklärung dafür sorgt, dass verlässliche Informationen möglichst viele Menschen erreichen. Sie will mehr Bewusstsein für einen gesunden Umgang mit UV-Strahlung schaffen. Der Verein MID bietet Erkrankten und ihren Familien in Krisensituationen online und offline die Hilfe, die sie benötigen. Das geschieht durch Wissensvermittlung, Awarenesskampagnen, durch persönliche Beratung und durch die Vernetzung mit Expertengremien, Kliniken und der Industrie.

Die Selbsthilfeförderung GKV-NRW hat die Veranstaltung finanziell ermöglicht.

Anmeldung per E-Mail: yoko.sauerland@freenet.de. Telefon: 0177-9820089. Webseite: www.yoko-selbsthilfe-hautkrebs-sauerland.de.

