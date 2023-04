Von Zinn bis Eisen: Luisenhütte startet mit Heavy Metal

Wocklum/Lüdenscheid. Saisoneröffnung in der Luisenhütte in Wocklum: Die Saison startet bereits am 1. Mai. Ein richtig heißes Programm wird erst am 14. Mai geboten.

Die Saisoneröffnung der Luisenhütte in Wocklum steht gewissermaßen vor der Tür. Wie Kreis-Sprecherin Ursula Erkens auf Anfrage der Westfalenpost verriet, geht’s bereits am 1. Mai im Museum. So richtig heiß wird das Programm aber erst am 14. Mai. Was geplant ist.

Das Industriemuseum in Balve-Wocklum öffnet die Türen am Montag, 1. Mai.

Am Sonntag, 14. Mai, startet die Luisenhütte mit einem Museumsfest in die neue Saison. Für 12 Uhr ist die offizielle Eröffnung durch Landrat Marco Voge angesetzt. Der Mellener hat ein weiteres Heimspiel. Er kann das Museumsgelände – wenn er mag – zu Fuß über den Burgberg erreichen. Das Programm dauert bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr. Was ist vorgesehen?

In der Luisenhütte

Ein Museumsführer stehen während der gesamten Veranstaltung für eine Führung durch die Luisenhütte zur Verfügung, von 11 bis 18 Uhr.

Für Kinder

In der Gießhalle ist Zinngießen angesagt. Aus glühend heißem Zinn entstehen Anhänger, Schmuckstücke und Münzen. Jedes Kind darf ein Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen. Auf der Wiese hinter der Hütte gibt es eine Mitmachschmiede. Aus einem Stück Eisen entsteht unter tatkräftiger Mithilfe der Kinder ein Messer. Jedes Kind darf ebenfalls ein Erinnerungsstück mitnehmen.

Kreativangebot Insektenhotels

Aus Dosen entstehen Insektenhotels. Die fertigen Hotels sind etwas für den heimischen Garten.

Die Partnerkreise zu Gast

Die Kreise Ratibor und Elber-Elster präsentieren sich mit ihren touristischen Highlights an eigenen Infoständen. Der Partnerkreis Ratibor bringt lokale Köstlichkeiten aus Polen mit, darunter Bier, Süßwaren und Wurst. Die Besucher und Besucherinnen dürfen probieren. „Kein Verkauf!“, betont Ursula Erkens. Der Partnerkreis Elbe-Elster bringt einen Brot-Sommelier mit. Er erklärt einzelne Brotsorten. „Probieren ausdrücklich erwünscht! Es kann auch Brot gekauft werden“., meint Ursula Erkens.

Aus dem Kreis Ratibor ist eine besondere Gruppe zu Gast: die Drengs. Vier Personen demonstrieren das Leben wie vor 1.000 Jahren – von der Herstellung von Lederarbeiten über die Präsentation von Waffen bis hin zur Töpferei. „Diue Mittelalterliche Burg ist eine der Hauptattraktionen des Landkreises Ratibor“, betont Urlsua Erkens.

Kreisimkerverein

Norbert Pusch vom Kreisimkerverein informiert auf der Wiese am Museum über Bienenhaltung. Obendrein ist Verkauf von Honig und weiteren Produkten aus Honig vorgesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve