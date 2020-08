MÜHLING VS. SCHNADT Vor „Duell“ am Mittwoch: Wahlkampf im Netz erhöht Tempo

Balve. Die Stunde der Wahrheit schlägt am Mittwochabend beim „Duell“ der beiden Bürgermeister-Kandidaten. Derweil läuft die Wahlkampf-Maschine heiß.

Corona stellt den Wahlkampf auf den Kopf. Ausgerechnet das, was im Hönnetal am meisten zählt, ist in Zeiten von Atemschutz und Abstandsgebot schwierig geworden: das persönliche Gespräch. Zugleich hat das Virus bei den politischen Parteien einen ungeahnten Digitalisierungsschub ausgelöst.

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Hubert Sauer (links) und Bürgermeister Hubertus Mühling (rechts), der erneut kandidiert. Foto: Alexander Lück / WP

CDU-Fraktionschef Alexander Schulte schien ein Stein vom Herzen gefallen zu sein: So sehr klang im WP-Gespräch Erleichterung durch. Die Flyer seien im Stadtgebiet verteilt, der Haustür-Wahlkampf beendet. Schulte stieß auf offene Türen und, wichtiger noch, zumeist auch auf offene Ohren: „Da kommt es natürlich auf Feingefühl an“, weiß der erfahrene Christdemokrat aus Garbeck. Er präsentiert sich Zugezogenen gern als Kümmerer: „Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, rufen Sie mich an!“ Auch Pia Spiekermann, Kandidatin für das Amt der Ortsvorsteherin in Eisborn, setzte nach eigenen Angaben im Dorf aufs persönliche Gespräch – wie sie sagte, mit Erfolg.

In der heißen Phase des Wahlkampfes spielt allerdings das Netz eine größere Rolle.

Wichtiger als die parteieigenen Auftritte im Internet ist die Selbstdarstellung der drei Balver Parteien in den sozialen Netzwerken – vor allem bei Facebook, wie UWG-Spitzenkandidat Lorenz Schnadt weiß: „Alles ist schneller geworden durch die sozialen Netzwerke. Du musst schnell reagieren, sonst wirst Du von Facebook nach hinten gestuft. Es ist nicht mehr der gemütliche Wahlkampf wie früher. Der Wahlkampf tobt auf Facebook.“ Schnadt hält folgerichtig stets die digitalen Kanäle der UWG im Auge – und die der beiden Mitbewerber.

Lorenz Schnadt kandidiert für die UWG in Eisborn. Er will Balves neuer Bürgermeister werden. Foto: jürgen overkott / WP

Wie der SPD. „Wir binden natürlich Facebook in unseren Wahlkampf ein. Wir machen aber trotzdem noch ,konservativen’ Wahlkampf, in dem wir in unseren Wahlbezirken personifizierte Kandidatenflyer persönlich verteilen, um mit den Bürgern*innen in Kontakt treten zu können. Das ist draußen, mit dem erforderlichen Abstand, auch ohne Probleme möglich“, befand SPD-Ortsvereinschef und Ratsherr Thomas Vogtmann per Mail auf WP-Anfrage. Er lieferte auch gleich die Begründung dafür: „Das ist gerade bei der Kommunalwahl sehr wichtig, da häufig personenbezogen gewählt wird.“

So nutzen die Genossen das Netz, um mit der politisch interessierten Internet-Gemeinde, wie einst, von Angesicht zu Angesicht zu diskutieren. Die Termine für den Wahlkampfstand an der Hauptstraße stehen bereits: 5. September, 9 bis 11 Uhr sowie 11. September, 15 bis 18 Uhr und 12. September, 9 bis 11 Uhr. Gewählt wird tags drauf.

Der Internet-Wahlkampf treibt durchaus kuriose Blüten. Wären Likes für Parteiseiten Stimmen, läge die CDU mit 398 Likes knapp vor der SPD mit 387. Die UWG bringt es nur auf 46 gereckte Daumen.

Bereits am morgigen Mittwoch, 26. August, 18.30 Uhr, haben Bürgerinnen und Bürger die Chance, Bürgermeister Hubertus Mühling und Herausforderer Lorenz Schnadt in der Schützenhalle Garbeck mit Fragen zu löchern. Maximal 60 Damen und Herren aus dem Stadtgebiet finden in der Halle im Einklang mit den Corona-Regeln Platz. WP-Redakteur Jürgen Overkott moderiert die Runde. Anmeldungen sind erwünscht: balve@westfalenpost.de. Der Eintritt ist frei.