Vordermann bremst – Neuenrader fährt auf Auto auf

Balve. Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Samstag. Ein Neuenrader fuhr in Balve auf das Auto eines Mendeners auf.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 5. August, gegen 16.40 Uhr in Höhe des Hauses An der Kormke 6.

Ein 52-Jähriger aus Neuenrade fuhr mit seinem Pkw hinter dem Pkw eines 24-Jährigen aus Menden.

Als dieser verkehrsbedingt halten musste, fuhr der 52-Jährige auf. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit 2300 Euro.

