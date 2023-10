Vorverkaufsstart für Après-Ski-Party in der Balver Höhle

Auch ohne Skifahren ein Hit: Die Après-Ski-Party in der Balver Höhle lockt Partyvolk aus der ganzen Region an.

Balve. Lust auf eine richtig tolle Party und heiße Musik? Der Vorverkauf für die Après-Ski-Party in der Balver Höhle startet.

Echte Partyhits hallen durch die Balver Höhle, viele Gäste feiern die größte Après-Ski-Party im Sauerland. Noch ist es nicht soweit, aber am Samstag, 11. November, hat das Warten ein Ende. Dann steigt die große Party. Die Veranstalter sind organisatorisch auf der Zielgeraden, doch für das Partyvolk geht’s jetzt erst richtig los. Es gilt, sich Tickets für die Mega-Party zu sichern.

Der Vorverkauf startet an diesem Samstag, 7. Oktober, in vielen Vorverkaufsstellen. Dazu gehören die Zweigstellen der Sparkassen im MK, das Fitnessstudio Life in Balve, das Systemhaus Hartmann in Sundern und Die Rille in Menden. Aber auch die Aktiven des Schützenvereins Beckum und des Sportvereins SuS Beckum haben Tickets. Im Vorverkauf sind die für 12 Euro zu bekommen, an der Abendkasse wird es nur ein begrenztes Kontingent von Karten für je 14 Euro geben. Karten können auch online bestellt werden (Vorkasse und Versand). Hierzu können Interessierte einfach eine E-Mail an info@schuetzenverein-beckum.de senden.

Die Après-Ski-Party beginnt am 11. November um 19.30 Uhr, der Einlass startet eine halbe Stunde früher. Wichtig: Zutritt hat nur, wer mindestens 18 Jahre alt ist – schließlich wird bis tief in die Nacht gefeiert. Am Eingang wird es Ausweiskontrollen geben.

Die Organisatoren versprechen Höhlengaudi mit Pulverschnee und erstklassiger Technik, die die Balver Höhle wieder in einen „Après-Ski-Tempel der Superlative“ verwandelt. Für die typisch alpinen Sounds – wie in den Kultstätten des Wintersports Ischgl, Saalbach oder Sölden – sorgt das bewährte DJ-Team von LAM, welches bereits im vergangenen Jahr für eine grandiose Stimmung in der Balver Höhle gesorgt hat. Als Highlight des Abends wird „Der DJ aus den Bergen“ Marco Mzee die Partygemeinde ins Schwitzen bringen. Er sorgt in Locations wie dem Kuhstall in Ischgl oder auf der Stuttgarter Wasen für allerbeste Stimmung.

