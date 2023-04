Waffengesetz: Balver (57) im Visier der Polizei

Balve. Nach Luftgewehr-Schüssen in Balve gab es eine Razzia. Gegen einen 57-Jährigen wird ermittelt - wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Gegen einen 57-jährigen Balver wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Das sagte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Montag in Iserlohn auf Anfrage der Westfalenpost.

Zeugen hatten demnach am Freitag gegen 19 Uhr gemeldet, ein Mann schieße vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Balver Innenstadt mit einem Luftgewehr in die Luft. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg beantragte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss der Wohnung. Beamte trafen den 57-jährigen Wohnungsinhaber an. Er gab an, dass er das Gewehr lediglich habe testen wollen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden das Luftgewehr und weitere verbotene Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Dazu zählen unter anderem Einhandmesser sowie doppelseitig geschliffene Messer.

Wie Schlotmann weiter sagte, prüfe die Polizei, ob der 57-Jährige für weitere Vorfälle mit einem Luftgewehr in Frage komme.

Im vorigen November war ein Mehrfamilienhaus im Mühlenkamp in Balve beschossen worden – mit einem Luftgewehr. Eine Fensterscheibe in einer unbewohnten Wohnung ging zu Bruch, wie Polizeisprecher Lorenz Schlotmann der WP damals sagte. Verletzt wurde niemand.

Dasselbe Haus am Mühlenkamp war bereits 14 Tage zuvor schon einmal beschossen worden – damals mit 80-Zentimeter-Pfeilen eines Sportbogens. Die Pfeile haben nach Angaben der Polizei eine enorme Durchschlagskraft – vor allem weil sie eine Spitze aus Metall besitzen.

In Balves Innenstadt hat es seit Ende September vergangenen Jahres ähnliche Fälle gegeben. Die Polizei ermittelte zunächst wegen Sachbeschädigung. Ein Motiv war damals nicht erkennbar.

