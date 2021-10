Wandern mit SGV Balve: Die Highlight 2022

Balve. Der Wanderplan steht – bis auf wenige Ausnahmen. Das sind die Highlights des SGV Balve im kommenden Jahr.

Der SGV Balve hat seinen Wanderplan fürs kommende Jahr erstellt. Doch noch ist nicht alles geplant. So ist eine Beteiligung an den Wandertagen in Neuenrade und Allendorf noch offen.

„Neu ist das Grünkohlessen am 22. Oktober“, erklärt Wanderwart Mario Cortina auf Anfrage der Westfalenpost. Er fügt hinzu: „Die Mehrtageswanderung auf dem Lahnwanderweg ist bereits ausgebucht.“ Die für dieses Jahr geplante Tour musste corona-bedingt verschoben werden.

Für Kinder und Jugendliche gibt es spezielles Programm: Eltern- Kind-Zelten, Bouldern und Bogenschießen, jeweils mit Anmeldung.

SGV-Chef Frank Wassmuth Foto: ürgen overkott / WP

Edgar Rüther, zweiter Vorsitzender des SGV-Hauptvereins, bietet eine Wanderung in Warstein mit dem Besuch der Montgolfiade an.

Dennoch steht die überwiegende Zahl der Aktivitäten fest.

Januar

9. Januar, Traditionswanderung Affelner Mühle. Beginn: 14 Uhr. Wanderstrecke: rund acht Kilometer. 23. Januar, „Rund um Mellen“. Beginn: 10 Uhr. Wanderstrecke: etwa 15 Kilometer.

Februar

5. Februar, Jahreshauptversammlung. Beginn: 17 Uhr. SGV Wanderheim. 20. Februar, Arnsberger Aussichtsroute. Beginn: 10 Uhr. Wanderstrecke: etwa 19 Kilometer. 26. Februar, Bouldern mit Monika Köster. Beginn noch offen.

März

6. März, Sonnenaufgangswanderung. Beginn: 7 Uhr mit Frühstück. Wanderstrecke: etwa 19 Kilometer. 20. März, Wanderung im Bergischen Land. Beginn: 10 Uhr Wanderstrecke noch offen.

April

3. April, Nachrodt Kahlershöhe. Beginn: 10 Uhr. Strecke: rund 14 Kilometer. 24. April, „Sauerland-Höhenflug“, 8. Etappe. Beginn: 9 Uhr. Strecke: 19 Kilometer.

Mai

SGV Balve. Angela Sucevic verpflegt hungrige Wandersleute mit Süppchen. Foto: jürgen overkott / WP

1. Mai, Maiwanderung zur Schwerter Hütte. Beginn: 11 Uhr. Wanderstrecke: etwa 15 Kilometer. 15. Mai, Wanderung in Olsberg. Beginn: 10 Uhr. Strecke: rund 20 Kilometer. 29. Mai, „Rund um Altena“. Beginn: 10 Uhr. Strecke: circa 20 Kilometer.

Juni

8. bis 12. Juni, Lahnwanderweg. 4,5 Tage, maximal 18 Personen. Anmeldung erforderlich. Wanderführer: Joachim Kloska, Telefon 02375- 3644; Burkhard Wendel, Telefon 02375-5788. 25. Juni, „Von Hütte zu Hütte“ mit dem SGV Langscheid. Beginn: 10 Uhr. Wanderstrecken: 12 bis 20 Kilometer.

Juli

10. Juli, „Zum Garbecker Schützenfest“. Beginn: 10 Uhr. Wanderstrecke: etwa 18 Kilometer. 9./10. Juli, Eltern-Kind-Zelten Schwerter Hütte. Anmeldung erforderlich. Wanderführer: Jörg Platte, Telefon 02375-937815. 24. Juli, „Zwischen Kaffee und Kohl“. Beginn: 10 Uhr. Strecke: rund 15 Kilometer.

August

SGV Balve organisierte 40. Wandertag für rund 340 Wanderinnen und Wanderer. Der Verein hofft auf eine ähnlich gute Beteiligung im kommenden Jahr. Foto: jürgen overkott / WP

7. August, „Rund ums Versetal“. Beginn: 10 Uhr. Strecke: rund 16 Kilometer. 13. August, Bogenschießen in Brilon. Beginn: 9.30 Uhr. Infos: Andreas Romberg, Telefon 02375-20037; Monika Köster, Telefon 02375-20004. Für 12 bis 25-Jährige plus, falls erforderlich, erwachsene Begleiter. 29. August,. Winterberger Höhentour. Beginn: 10 Uhr. Strecke: 14 Kilometer.

September

4. September, Warstein und Montgolfiade. 25. September, 41. Wandertag in Balve.

Oktober

9. Oktober, „Sauerland Höhenflug“, 9. Etappe. Beginn: 9 Uhr. Wanderstrecke: 20 Kilometer. 11. Oktober, Erstellung des Wanderplans 2023. Beginn: 19 Uhr. SGV-Wanderheim. 22. Oktober, Grünkohlessen. Beginn: 17 Uhr. SGV-Hütte.

November

6. November, „Zum Martinsmarkt nach Mellen“. Beginn: 11 Uhr. Strecke 10 Kilometer. 20. November, „Zwischen Ebbe und Oester“. Beginn: 10 Uhr. Strecke: 15 Kilometer.

Dezember

4. Dezember, „Zum Balver Weihnachstmarkt“. Beginn: 11 Uhr. Strecke: 10 Kilometer. 17. Dezember, Waldweihnacht an Allhoffs Hütte. Beginn: 11 Uhr. Wanderstrecke: 2x4 Kilometer.

INFOS

Selbst Vierbeiner wie „Quintus“ sind willkommen. Foto: jürgen overkott / WP

Der Seniorenplan steht noch nicht, hier kann es eventuell zu einer organisatorischen Umgestaltung kommen, wie Wanderwart Mario Cortina auf Anfrage der Westfalenpost erklärte. Veranstaltungen für die Generation Ruhestand werden in der nächsten Vorstandssitzung am 2. November besprochen.

Der SGV veröffentlicht seinen Wanderplan im Internet. Auf der Vereinsseite sgv-balve.de ist auch als Google-Kalender abrufbar. Der Wanderplan kann sowohl für PC als auch für Smartphones oder Tablet-Computer abgerufen werden. Der SGV bietet neben Wandern auch Mountainbiken an.

