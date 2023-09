Wandertag: Lhoist präsentiert Blaue Lagune

Balve/Menden. Lhoist bittet zum Wandertag. Attraktion ist die Blaue Lagune in Eisborn. Und das ist noch nicht alles.

Den Blick auf die hohen Kalksteinwände richten, die wunderschöne Naturvielfalt des Hönnetals genießen und die einzigartige „Blaue Lagune“ von oben bestaunen – der Wandertag im Lhoist-Kalkwerk Hönnetal hat einiges zu bieten. So steht er in einer Mitteilung des Kalkherstellers mit Sitz in Oberrödinghausen. Was ist geplant?

Am gut ausgeschilderten Weg erwarten die Wanderlustigen zahlreiche Stände mit Informationen zum Werk und kleinen Ausstellungen. Auch für ausreichende Verpflegung wird gesorgt sein. Um die Wanderung für Groß und Klein noch spannender zu gestalten, können die Wanderbegeisterten an den verschiedenen Stationen des insgesamt fünf Kilometer langen Wanderwegs auf einer eigenen Karte Stempel sammeln. Das vollständig ausgefüllte Exemplar dient als Ticket für die große Verlosung. Zu den Preisen zählen ein Segelflug, ein Gutschein für den Sauerlandpark Hemer und Karten für das Rimodrom in Hemer. Die glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen werden anschließend schriftlich benachrichtigt.

Auch Tierfreunde kommen beim Wandertag auf ihre Kosten: Die Skyhunters stellen ihre Greifvögel aus, die von den Besucherinnen und Besuchern für ein Foto sogar auf den Arm genommen werden können.

Werksleiter Stefan Flügge offen für Gespräche

Lhoist informiert über Steinbruchvertiefung. Mit dabei: Werksleiter Stefan Flügge Foto: jürgen overkott / WP

„Wir freuen uns darauf, so viele Besucherinnen und Besucher wie möglich zum Wandertag begrüßen zu dürfen“, so Werksleiter Stefan Flügge. „Neben Wanderbegeisterten und Naturfreunden sind auch alle herzlich willkommen, die sich für unser Werk und für unser Unternehmen interessieren“. Wie wichtig Kalk als Rohstoff ist, werde oft nur auf den zweiten Blick klar: Vom Recycling über die Trinkwasserfilterung bis hin zur Abgasreinigung – Kalk sei und bleibe „ein unverzichtbarer Rohstoff“. Auch die großen Unternehmen aus der Region, zum Beispiel in der Glas- oder Stahlbranche, seien auf Kalk in ihrer Produktion angewiesen. Für Werksleiter Stefan Flügge stehen daher am Familienwandertag nicht nur die sportliche Betätigung in der freien Natur, sondern auch die Gespräche im Vordergrund: „Mir bereitet es große Freude, mit den Menschen aus der Umgebung in den Austausch zu kommen, ihnen von unserer Arbeit zu erzählen und offene Fragen zu beantworten.“

SERVICE

Am Samstag, 14. Oktober, ist es so weit: Von 11 bis 17 Uhr stehen die Wanderwege rund um das Werk für die Erkundung bereit. Los geht es um 11 Uhr am Treffpunkt auf dem Parkplatz an der Schützenhalle in Eisborn.

