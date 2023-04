Luisenhütte in Wocklum

Sauerland Rothaargebirge Wanderung am 16. April zeigt Balves Schätze

Balve/Lüdenscheid. Wanderer dürfen am Sonntag, 16. April, Balves Schätze besichtigen. Was wird geboten?

Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge lädt am Sonntag, 16. April, zu einer Wanderung entlang der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Balve ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Was ist zu sehen?

Mit der zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin Michaela Rothhöft geht es am Sonntag, 16. April, zu einer Halbtageswanderung entlang der Sehenswürdigkeiten von Balve, wie Kreis-Sprecher Alexander Bange am Ostermontag mitteilte. Start ist demnach um 11 Uhr am Parkplatz der Balver Höhle.

Interessierte lernen die Kulturgeschichte der Region kennen. Welche Bewohner lebten einst in den heimischen Höhlen? Was hat ein altes Adelsgeschlecht mit der ältesten erhaltenen Hochofenanlage in Deutschland zu tun? Diese und viele weitere Fragen werden während der Wanderung entlang der Balver Höhle, der Luisenhütte und entlang des Schlosses Wocklum beantwortet. Dabei führt der Weg durch Wiesen, Laubwälder und das ursprüngliche Naturschutzgebiet Orlebachtal.

Die Wanderung des Naturparks Sauerland Rothaargebirge dauert etwa zweieinhalb Stunden und umfasst zehn Kilometer. Um wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk wird gebeten. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche kostenlos. Erwachsene zahlen fünf Euro. Nach der Wanderung besteht eine Einkehrmöglichkeit.

