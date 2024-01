Wanderung präsentiert Balves Kulturgeschichte

Wocklum Industrielle Stahlerzeugung begann keineswegs in Ruhrgebiet. Eine Wanderung führt zum wahren Ursprung.

Was hat ein altes Adelsgeschlecht mit der ältesten erhaltenen Hochofenanlage in Deutschland zu tun? Welche Bewohner lebten in den heimischen Höhlen? Bei einer Halbtageswanderung mit der zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin Michaela Rothhöft am Sonntag, 28. Januar, lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kulturgeschichte der Region in Balve kennen. Das geht aus einer Mitteilung von Kreis-Sprecherin Ursula Erkens in Lüdenscheid hervor.

Die Wanderung des Naturparks Sauerland Rothaargebirge führt vorbei an den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Balve, der Balver Höhle, der Luisenhütte und Schloss Wocklum. Gewandert werden etwa zweieinhalb Stunden (zehn Kilometer, reine Gehzeit) durch Wiesen, Laubwälder und das ursprüngliche Naturschutzgebiet Orlebachtal.

Start ist um 11 Uhr am Parkplatz an der Balver Höhle in Balve. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche kostenfrei, Erwachsene zahlen fünf Euro pro Person. Nach der Wanderung besteht eine Einkehrmöglichkeit.

Eine Anmeldung ist unter www.veranstaltungen.npsr.de erforderlich.

