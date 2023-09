Warntag: Das muss die Balver Bürgerschaft wissen

Sirene auf dem Dach des Rathauses in Balve

Balve/Düsseldorf. Am Donnerstag, 14. September, gibt es in Balve wie anderswo in NRW erneut einen Probealarm. Alle Fakten, alle Hintergründe.

Wenn am Donnerstag, 14. September, um 11 Uhr im Balver Stadtgebiet wie anderswo in NRW Sirenen und Handys ertönen, Warn-Apps Alarm schlagen, ist das kein Grund zur Sorge – denn Deutschland übt am bundesweiten Warntag wieder für den Ernstfall. Auch das Land Nordrhein-Westfalen macht erneut mit. Das geht aus einer Mitteilung des NRW-Innenministeriums hervor.

Innenminister Herbert Reul: „Übung macht den Meister. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit, um auch den Menschen in Nordrhein-Westfalen die Warnung näherzubringen. Im Ernstfall muss nicht nur die Technik funktionieren, auch die Leute müssen wachgerüttelt werden.“

Um 11 Uhr wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Probewarnung unter anderem über Warn-Apps, den Mobilfunkdienst Cell Broadcast und Stadtinformationstafeln auslösen. Auch Radio- und Fernsehsender verbreiten die Probewarnung an diesem Tag.Die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden lösen gleichzeitig ihre Warnmittel aus. Sirenen können ertönen, Lautsprecherfahrzeuge verbreiten die Warnung, im Internet und über Soziale Medien wird gewarnt.Der bundesweite Warntag soll die Menschen in Deutschland für das Thema Warnung sensibilisieren, die Technik und das Zusammenspiel der verschiedenen Warnmittel überprüfen. So sollen mögliche Schwachstellen erkannt werden. Ziel ist außerdem, dass die Warnung möglichst viele Menschen erreicht – egal auf welchem Weg. Deshalb setzen Bund, Länder und Kommunen auf einen breiten Warnmittelmix.

Zehn Millionen Euro stellt das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2023 zum Ausbau des Sirenennetzes bereit. Außerdem konnte das Land einen Vertrag mit einem weiteren großen Anbieter digitaler Anzeigetafeln in Städten schließen, um zukünftig alle Warnungen des Landes auch auf weiteren Tafeln anzeigen zu lassen.

Ob der Warntag erfolgreich war, möchte der Bund unter anderem anhand einer Umfrage evaluieren. Über den folgenden Link können Bürgerinnen und Bürger an der Online-Befragung teilnehmen und ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen zum Warntag teilen: www.warntag-umfrage.de.

In den Jahren 2018 bis 2023 gab es in Nordrhein-Westfalen bereits acht landesweite Warntage und Probealarme, bei denen alle Sirenen sowie weitere Warnmittel getestet wurden.

