Seit Anfang des Jahres lebt die heimische Autorin Uta Baumeister in Schweden. Doch gerade die Entfernung zum Hönnetal hat ihr die Heimat noch näher gebracht – auch mit ihren schmerzlichen Seiten. Die Volkringhausenerin hat die Lebens- und Leidensgeschichte eines niederländischen Zwangsarbeiters literarisch verarbeitet. Den zweiten Band hat sie inzwischen beendet. „Die Arbeit an dem Thema“, sagt sie im Gespräch mit der „Westfalenpost“, „ist mir sehr nahe gegangen.“

Die heimische Autorin Uta Baumeister verarbeitet Schicksal des niederländischen Zwangsarbeiters Ruurd van der Leij in einem gerade erschienenen Roman. Foto: Uta Baumeister

wei Jahre lang hat sich Uta Baumeister mit dem düsteren Kapitel der heimischen Zeitgeschichte auseinander gesetzt. Das Schicksal von Ruurd van der Leij diente ihr als Vorlage – mit ausdrücklicher Zustimmung seiner Angehörigen. Der erste Band heißt „Der Klang der Schwalbe“, der zweite, fast beendete Roman „Der Ruf der Schwalbe“.

Beide Bücher werden vom Verlag Books on Demand (BoD) veröffentlicht – eine Plattform für Autoren, die ihre Bücher selbst vermarkten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norderstedt bei Hamburg; es gilt als europäischer Marktführer.

Mit ihrem Hönnetal-Roman „Der Klang der Schwalbe“ überzeugte Uta Baumeister eine Jury der BoD-Homestory. Sie hat sich einen Platz unter den sechs Siegerbüchern gesichert. Insgesamt waren 150 Romane von deutschsprachigen Autoren eingereicht worden.

Präsentation bei Online-Buchmesse

Der Preis beinhaltet die Teilnahme an der BoD Homestory, die Mitte Oktober alternativ zur ausfallenden Frankfurter Buchmesse als digitales Programm angeboten wird. Eine professionelle Sprecherin stellt die Autoren und Autorinnen vor – und liest aus den Siegerbüchern. Am 15. Oktober, 18.15 Uhr, steht ein Auszug aus „Der Klang der Schwalbe“ auf dem Programm. „Das Video dazu wird auch auf dem YouTube-Kanal des Verlags BoD Books on Demand eingestellt.“, erläutert Uta Baumeister.

Balver Autorin Uta Baumeister in ihrer neuen schwedischen Heimat Foto: Uta Baumeister

Mit einer digitalen Live-Lesung geht die Autorin im Rahmen der diesjährigen Online-Buchmesse am 7. November um 19.30 Uhr auf ihrer Facebookseite „Uta Baumeister/Autorin“ eine Stunde lang online. „Die Online-Buchmesse vom 4. bis 8. November ist eine virtuelle Lösung in der Coronazeit, in der sich Leser und Leserinnen mit Autoren, Verlagen, Bloggern und weiteren online treffen“, erklärt die Schriftstellerin.

Uta Baumeister sieht zudem eine Chance in der digitalen Präsentation ihres Buches, mit Lesern in Kontakt treten. „Alle Autoren haben ihre Messestände im virtuellen Raum und sind dabei äußerst flexibel. Leser können bei Facebook, Instagram, Youtube, Twitter oder Pinterest den Hashtag #OBM2020 eingeben und schon sind sie mitten im Geschehen.“

Wer neugierig geworden ist, kann sich ab sofort auf www.onlinebuchmesse.de informieren.

Derweil stehen letzte Arbeiten am zweiten Teil des aktuellen Doppel-Romans an: „Der Text muss noch überarbeitet werden“, sagt Uta Baumeister.

VHS-Wechsel: Simone Simon-Bömer (links) folgt Uta Baumeister im Balver Büro am St. Johannesplatz (Archiv). Foto: jürgen overkott/WP

Inzwischen gönnt sie sich aber auch geistige Lockerungsübungen – unter einem Pseudonym. „Das ist für Schweden-Romane zuständig“, erläutert die langjährige Skandinavien-Liebhaberin. Sie firmiert bei den leichten Stoffen mit nordischer Grundierung als Lotta Josefsdotter. „Ich kann jetzt, wo ich bereits eine Leserschaft für meine schweren Hönnetal-Romane gefunden habe, nicht unter meinen Namen lustige, herzliche Schweden-Geschichten erzählen. Ich glaube, die Leser wären dann ziemlich irritert.“

Uta Baumeister jedenfalls kann sich mit ihrem zweiten Ich gut anfreunden: „Ich merke, dass jetzt eine Last von mir abfällt.“