Warum Balves Dritte-Welt-Gruppe trotz Corona erfolgreich ist

Die Balver Dritte-Welt-Gruppe wird 35. Sie hat auch im Corona-Jahr 2020 ein wichtiges Ziel erreicht. 1500 Euro Spendengeld für mobile Krippen in Mumbai, Indien. Dort werden im Umfeld von Großbaustellen etwa die Kinder von Wanderarbeitern betreut.

Doch Spendensammeln ist im Corona-Jahr schwierig geworden. Schon der erste Lockdown brachte Einschränkungen, Auswirkungen des zweiten sind ungewiss. Der Dritte-Welt-Gruppe fehlten im Frühjahr etwa die Gottesdienste, nach denen sie regelmäßig fair gehandelte Waren verkaufte. Doch dank Lieferservice: Auch dieses Mal hat man wieder 1500 Euro aufgebracht, verkündet Andrea Schulte: „Es wird gerade so hinkommen. Aber wie es dann im nächsten Jahr ist?“

Sofort begeistert

In der fünfköpfigen Gruppe (Nachwuchs willkommen) engagieren sich neben Schulte Eva Werth, Otmar Hermanns, Rüdiger Schwarz und Heinz Rapp. Rapp ist ein Mann der ersten Stunde. Er erinnert sich, wie es 1985 Balver Hauptschüler waren, die die Idee zusammen mit Lehrer Franz Kemper entwickelten. Rapp war in der Schulpflegschaft und sofort begeistert, etwas für Menschen zu tun in ärmeren Ländern.

Die Gepa als Importeur fair gehandelter Lebensmittel und anderer Waren war damals noch nicht so verbreitet, die Zusammenarbeit mit der Balver Gruppe begann erst später. Stattdessen, so erinnert sich Rapp, verkaufte man Deko aus eigener Herstellung in einem Zelt der Malteser. In Sri Lanka konnte man Brunnenbau oder Fischer bei Anschaffung von Booten unterstützen. Hilfe zur Selbsthilfe zählt auch beim Krippen-Projekt.

Die Dritte-Welt-Gruppe schafft zweierlei: Fair gehandelte Lebensmittel und Handwerks- oder Bekleidungsprodukte garantieren den Erzeugern angemessenen Lohn. Die Erlöse aus der Arbeit der Gruppe, Spenden oder Benefizaktionen, tun auch an anderer Stelle noch gutes. Dankesbriefe, die immer wieder das Hönnetal aus der weiten Welt erreichen, seien ein schöner Lohn für den Einsatz, weiß Rapp. Alle Gruppenmitglieder sind seit Jahrzehnten dabei. „Weil wir denken, dass unser Anliegen immer noch wichtig ist“, sagt Schulte. Rapp: „In 35 Jahren haben wir sicher das Bewusstsein vieler Menschen geschärft.“ Am heutigen Samstag wird Ware der Dritte-Welt-Gruppe nach der 18.30-Uhr-Messe in Mellen verkauft.