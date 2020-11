Warum Corona zu Überschuldung und Insolvenz führt

Balve. Die Corona-Pandemie birgt soziale Risiken und Nebenwirkungen. Der Balver Rechtsanwalt Yalçın Geyhan und die heimische Caritas-Schuldnerberaterin Heike Schlagner beobachten, dass immer mehr Menschen durch Kurzarbeit und Kündigung in Not geraten. Sie befürchten für das kommende Jahr eine Zunahme der Privatinsolvenzen.

Die Corona-Krise birgt soziale Risiken und Nebenwirkungen: Das beobachtet der Balver Rechtsanwalt Yalçın Geyhan, das beobachtet die Cariats-Schuldnerberaterin Heike Schlagner. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB

„Wir erleben, dass vor allem Menschen aus der Gastronomie zu uns kommen“, sagt der Jurist im Gespräch mit der Westfalenpost. „Sie haben sich zwar an alle Auflagen gehalten, die die Gastronomie hatte. Aber durch den Beschränkungen haben die Betriebe einen erheblichen Umsatzeinbruch. Klar, man kann Essen to go mitnehmen, aber das deckt auf keinen Fall die Kosten, die anfallen. Normalerweise gehen die Leute am Wochenende aus, um sich einen schönen Abend zu machen: Das fällt jetzt komplett weg.“

Wegen der Soforthilfen seien die Menschen immer noch verunsichert, weiß Geyhan. Welcher Kosten seien absetzbar, welche nicht? Die Menschen seien extrem vorsichtig geworden, bevor sie einen Antrag auf staatliche Beihilfe stellen. Folge sei, dass mancher Selbstständige seinen Betrieb aufgebe und wieder Arbeitnehmer werde.

Menschen reagieren wütend

Zugleich registriert Geyhan eine Zunahme von Arbeitsrechtsprozessen um mehr als ein Drittel binnen Jahresfrist. Vor allem gehe es um betriebsbedingte Kündigungen. Bisher sei Kurzarbeit eine Möglichkeit gewesen, Kündigungen hinauszuschieben: „Aber wir haben viele Betriebe, bei denen es heißt, es geht nicht mehr.“

Deutlich angestiegen seien auch reiserechtliche Prozesse – um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gerade für Menschen, die knapper kalkulieren müssen, sei Kostenrückerstattung von stornierten Reisen durch den Veranstalter enorm wichtig.

Verfahren um Streit über arbeits- und reiserechtliche Fragen kommen nach Einschätzung des Juristen immer mehr Privatinsolvenzen sowie immer mehr betriebliche Insolvenzen. „Sobald eine Insolvenz vorliegt, muss sie angezeigt werden“, weiß der Fachmann, „sonst handelt es sich um eine Insolvenzverschleppung.“ Der Bund habe die Frist für die Anmeldung von Insolvenzen verlängert, um angeschlagenen Unternehmen die Chance zur wirtschaftlichen Rettung zu geben.

Das Team der Caritas Iserlohn hat ein Krisentelefon für alle Themen rund um das Coronavirus eingerichtet. Foto: Caritas Iserlohn

Ähnlich nimmt Schuldnerberaterin Heike Schlagner die Lage wahr. „Wir hatten schon vor Auftreten des Corona-Virus dauerhaft eine sehr hohe Nachfrage in der Schuldner- und Insolvenzberatung zu verzeichnen, jedoch war in den letzten Monaten ein zusätzlicher Anstieg spürbar. Die Vermutung, dass dieser aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie zustande kommt, liegt nahe.“ Hilfe vom Bund wie Extra-Kindergeld und die zeitweilige Stundung von Miete oder Kreditraten habe das Problem aufgeschoben. „Doch mittlerweile werden die Engpässe immer deutlicher und aufgrund von Kurzarbeit und Kündigungen, können Zahlungsvereinbarungen nicht mehr eingehalten werden. Verschuldete Menschen rutschen somit in die Überschuldung“, bilanziert Schlagner. Sie erwartet im kommenden Jahr einen Anstieg an Insolvenzanträgen im Hönnetal.

Yalçın Geyhan hat noch etwas festgestellt. Menschen, die unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, reagieren oft wütend auf die ihrer Ansicht nach wenig vorausschauenden Maßnahmen der Politik: „Warum hat man es in den letzten drei, vier Monaten nicht geschafft, uns schon in den Sommerferien, wo es wieder ganz gut lief, darauf vorbereitet, dass es eine zweite Welle kommt?“

INFO

Ob Firmen , Betriebe, Selbstständige oder Einrichtungen: Die von wirtschaftlichen Corona-Folgen Betroffenen können die vom Bund bereitgestellte „Novemberhilfe“ beantragen. Darauf wies die heimische Landtagsabgeordnete Inge Blask (SPD) hin.

Der Zuschuss beträgt 75 Prozent des Durchschnitt-Umsatzes im November 2019, tageweise anteilig für die Dauer der Corona-bedingten Schließungen. Soloselbstständige können als Vergleichsumsatz den durchschnittlichen Monatsumsatz im Vorjahr zugrunde legen. Bei Antragsberechtigten, die nach dem 31. Oktober 2019 ihr Geschäft gestartet haben, kann als Vergleichsumsatz der Monatsumsatz im Oktober 2020 oder der monatliche Durchschnittsumsatz seit Gründung gewählt werden. Antragsfrist: 31. Januar 2021.