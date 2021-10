Polizei Balve Kriminalität Blaulicht (C) Jürgen Overkott, 22.8.2019

POLIZEI Warum ein Autofahrer nach Unfall in Mellen sauer ist

Mellen. Zwei Autos haben sich nach 5. Oktober bei Mellen gestreift. Einer der beiden Fahrer ist verärgert. Seine Gründe.

Zwei Autos haben sich auf der Balver Straße in Mellen im Bereich der Außenspiegel berührt. Nach Angaben der Polizei von Mittwoch ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag, 5. Oktober, gegen 18.30 Uhr. Ein BMW-Fahrer war demnach mit seinem schwarzen 1er in Richtung Balve unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug streifte den BMW etwa 1000 Meter hinter dem Ortsausgang. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Schaden wurde mit 500 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Menden, Telefon 02373-90990, zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve