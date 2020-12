Warum Rickmeier-Chefin stolz auf Azubi Vincent Hagenhoff ist

Garbeck/Hagen. Vincent Hagenhoff hat bei Rickmeier in Garbeck ein Verbundsstudium absolviert. Seine Chefin war buchstäblich aus dem Häuschen.

Rickmeier-Azubi Vincent Hagenhoff gehört zu den Besten im Bezirk der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen. Weil die Corona-Pandemie eine Ehrung in Hagen verhinderte, übernahm Unternehmenschefin Christiane Schulz die Aufgabe am Firmensitz in Garbeck kurzerhand selbst. Das teilte Julia Holin vom Marketing des Unternehmens am Mittwoch mit.

Bildung trifft Ausbildung: Rickmeier-Geschäftsführerin Christiane Schulz (links) und Realschulleiterin Nina Fröhling (rechts) unterschreiben den Kooperationsvertrag Foto: Alexander Lück / WP

Der Garbecker Pumpenhersteller Rickmeier bietet jungen Menschen nach dem Bestehen des Abiturs die Möglichkeit eines Verbundstudiums im Bereich Maschinenbau an. Hintergrund: Das Verbundstudium ist ein Modell, bei dem Arbeit und Studium vereint werden. Es wird von verschiedenen Unternehmen in unterschiedlichen Fachrichtungen angeboten.

Wie funktioniert ein Verbundstudium bei Rickmeier? Während der Woche arbeiten die Verbundstudenten in den jeweiligen Unternehmen und an jedem zweiten Samstag finden Präsenzveranstaltungen an der Hochschule statt. Annähernd 70 Prozent der Lerninhalte müssen sich die Studenten in dem genannten Verbundstudium Fachrichtung Maschinenbau jedoch selbst aneignen.

In den Präsenzveranstaltungen wird das erlernte Wissen vertieft und fachbezogene Praktikumsversuche durchgeführt. Nach dem Bestehen seines Abiturs begann auch Vincent Hagenhoff im August 2017 ein solches Verbundstudium bei der Rickmeier GmbH . Neben dem Bachelorstudium, das neun Semester beträgt, hat er eine zweieinhalb jährige Ausbildung zum Industriemechaniker im Einsatzgebiet Maschinen- und Anlagenbau absolviert. Hier konnte er die nötigen praktischen Grundlagen für den Ingenieurberuf erlernen. Diese Ausbildung hat er mit einem sehr guten Gesamtergebnis abgeschlossen und gehört damit zu den besten Auszubildenden seines Jahrgangs.

Mobiltätsprojekt für Azubis: Rickmeier-Geschäftsführerin Christiane Schulz beteiligt sich an dem Modellversuch. Er wird getragen vom Märkischen Arbeitgeberverband, von der Märkischen Verkehrsgesellschaft und von den Stadtwerken Menden/Balve. Foto: jürgen overkott / WP

Seitdem Beginn der Ausbildung arbeitet Vincent Hagenhoff bei Rickmeier in der Konstruktion und Entwicklung.

Auch im kommenden Jahr bildet die Rickmeier GmbH wieder einen Verbundstudenten (m/w/d) aus. Informationen hierzu sind auf der Homepage ( www.rickmeier.de ) zu finden.