Warum sich Balves Wildbret so gut als Festtagsbraten eignet

Wildfleisch ist besonders in der kälteren Jahreszeit beliebt. Es eignet sich als Festtagsbraten. Das Schöne: Es ist ein regionales Lebensmittel. In Balve gibt es zahlreiche Jäger. Großer Genuss trifft kleine Wege.

Maria Watermann, Hegering Balve und Kreisjägerschaft Märkischer Kreis Foto: WP

„Ein Schuss Rotwein verfeinert den Geschmack!“, erzählt Maria Watermann, Vorsitzende der Märkischen Kreisjägerschaft . Draußen wird es kälter, und Fleischliebhaber greifen wieder öfter zu Wildbret. Gerade in der Herbst- und Wintersaison sind die Delikatessen aus dem Wald besonders beliebt. Von Rehragout über Wildschweinbraten bis hin zu Rehrücken in Rotweinsauce lassen sich die verschiedensten Gerichte und Variationen auf den Tellern Balver Gourmets wiederfinden.

Jedoch wissen längst nicht alle Hönnetaler, wo das Wild herkommt, was zurzeit besonders frisch ist oder womit die Jäger gerade zu kämpfen haben. Die Wildsaison befindet sich in der Hochphase. Wer besonders frisches Fleisch auf dem Teller bekommen möchte, hat jetzt die Gelegenheit. Die Jagdsaison beginnt Anfang Mai und geht bis in den Januar.

Begehrt sind Reh, Wildschwein, Hasen und die allseits beliebte Ente. Wildschweinsauen und -frischlinge gelten als Delikatesse und werden zurzeit häufig geschossen. Allerdings nicht aus einer Laune heraus, sondern mit ernstem Hintergrund. Die überbordende Wildschwein-Population schädigt Landwirte und Gartenbesitzer.

Doch nicht nur das beschert ihnen Sorgenfalten. Die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest sorgt ebenfalls für Unruhe unter Jägern und Landwirten. Sie sind bundesweit dazu angehalten, die bisher nur in Ostdeutschland aufgetretene Tierseuche bestmöglich einzudämmen und einen Ausbruch in Nordrhein-Westfalen zu verhindern. Das hat zur Folge, dass viele Wildschweine erlegt werden müssen. Grund zur Besorgnis um das eigene Fleisch gibt es allerdings nicht. In der Region sind bislang weder Fälle bekannt, noch stellt es für den Menschen eine Gefahr da.

Regionale Metzger, heimische Händler

Gekauft wird das Wildbret meistens beim regionalen Metzger, seltener über private Händler. „Privater Verkauf geht immer mit einem gewissen Aufwand einher, deshalb ist das nicht der Regelfall“, erzählt Maria Watermann .

Wildschweine müssen derzeit aus mehreren Gründen verstärkt gejagt werden. Foto: Lino Mirgeler / dpa

Auf der Website wild-auf-wild.de können private Anbieter in der Nähe ermittelt werden. Im Umkreis wird allerdings überwiegend in Sundern und Arnsberg verkauft, vereinzelt in Iserlohn und Menden. Balver müssten demnach auf regionale Fachgeschäfte zurückgreifen. Laut Landesjagdverband NRW kostet ein Rehwild bis zehn Kilogramm in etwa fünf bis sechs Euro und eine Wildente circa fünf Euro. Dabei handelt es sich um Orientierungspreise für die Abgabe des Verkäufers an die Verbraucher.

Beim Schwierigkeitsgrad der Zubereitung unterscheiden sich die verschiedenen Wildarten allerdings nicht. „Höchstens die Enten sind etwas aufwendiger, da man sie vorher noch rupfen muss. Jedoch hat damit meist nur der Erleger die Arbeit, das ist allerdings auch bei allen anderen Wildarten so, sie müssen aus der Decke geschlagen beziehungsweise abgebalgt werden.“, sagt Maria Watermann.

Bei der Vorsitzenden der Märkischen Kreisjägerschaft kommt dennoch nicht jeden Tag Wild auf den Teller. Wenn dann nur, was auch selbst im Wald geschossen wurde. Als besonders experimentierfreudig bezeichnet sie sich selber allerdings nicht. Maria Watermann bekennt: „An Wildbret schmeckt mir alles, besonders schmackhaft ist der Reh-Rücken. Allerdings bin ich keine Köchin, die alles Mögliche ausprobiert. Ein Schuss Rotwein verfeinert den Geschmack des Fleisches, ansonsten habe ich keinen Tipp. Bei mir bleibt es meisten bei den Standardvarianten.“