Warum sich Bike-Parcours vor Hagebaumarkt gelohnt hat

Balve/Neuenrade. Fahrspaß trifft Sicherheit: Das steckt hinter dem Parcours der Motorradfreunde Sauerland. So lief die Veranstaltung in Neuenrade.

Grau ist alle Theorie, bunt ist die Praxis. Kein Wunder, dass der Letmather Fahrlehrer Uwe Hoh von der Fahrschule MWZ gleich eine 26-köpfige Gruppe von Fahrschülern und Führerschein-Novizen zum Sicherheitstraining der Motorradfreunde Sauerland vorm Hagebaumarkt in Neuenrade fahren ließ. Praxis brachten bei der Tour nicht nur etliche Sauerland-Kurven, sondern vor allem auch der ausgeklügelte Parcours vorm Gebäude von Arens & Hilgert.

Fahrsicherheitstraining der Motorradfreunde Sauerland vorm Hagebaumarkt in Neuenrade Foto: Olaf Keul / Motorradfreunde Sauerland

Der Tross aus Letmathe war nicht allein. „Wir hatten 60 Leute da“, sagte Mitorganisator Olaf Keul aus Balve, „war gut. Wir haben eine ganze Menge Würstchen verkauft.“

Trotz hoher Luftfeuchtigkeit blieben die Straßen weitgehend trocken. Olaf Keul war sich allerdings im Klaren darüber, dass ihm frühlingshaftes Wetter mit Sonnenschein noch weit mehr Biker beschert hätte.

Fahrsicherheitstraining der Motorradfreunde Sauerland vorm Hagebaumarkt in Neuenrade Foto: Olaf Keul / Motorradfreunde Sauerland

Die Teilnehmer fanden den Zuspruch zum Fahrtraining gerade richtig. Das Interesse sei „super“ gewesen, „sogar besser als beim letzten Mal“, wie Olaf Keul fand. „Wir hatten zuvor überlegt, ob wir den Parcours überhaupt dieses Mal hat sich das Angebot voll durchgesetzt.“

Eine Bikerin nutzte die Gelegenheit gnadenlos. Sie hat die Fahrlizenz seit vorigem November – allerdings mit extrem wenig Fahrpraxis. „Sie hat die ganze Zeit auf dem Parcours verbracht, meinte schließlich, klappt alles gut“, stellte Olaf Keul erfreut fest.

Die Motorradfreunde Sauerland nutzten nebenher die Gelegenheit, mit Familien ins Gespräch zu kommen, die nicht unbedingt Benzin im Blut haben.

Unterdessen haben die Biker bereits ihre nächste Aktion im Blick: Am Sonntag, 30. April, steht eine „Safetytour“ an. Vier Gruppen à zehn Fahrerinnen oder Fahrern gibt es – und vier Startpunkte. Vorgesehen sind Starts ab „AirNah“ in Amecke, Taucherbucht am Möhnesee, Berghauser Bucht am Hennesee jeweils ab 10.30 Uhr und Fährhaus am Diemelsee ab 10 Uhr. „Wir machen geführte Touren zu Hotspots“, erläuterte Olaf Keul, „entweder geht es zu Punkten, die Unfallschwerpunkte sind, oder zu Punkten, wo sich Anwohner belästigt fühlen.“ Den Motorradfreunden zielen in beiden Fällen auf mehr Sensibilisierung des Fahrerlagers ab.

Wendepunkt der Ausfahrt ist Bad Berleburg. Abends trifft sich die Gruppe – wie gewohnt – in den „Tiroler Stuben“ am Kohlberg.

