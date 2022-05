Warum sich Evangelische Gemeinde Balve auf Pfingsten freut

Am Pfingstmontag feiert die Evangelische Kirchengemeinde einen Open-Air-Gottesdienst an der SGV-Hütte.

Balve. Die Evangelische Gemeinde Balve hat für die nächsten Wochen ein pralles Programm. Warum sich Pfarrerin Kastens so auf Pfingsten freut.

Die Evangelische Gemeinde Balve hat sich für die nächsten Wochen viel vorgenommen. Pfarrerin Antje Kastens gibt einen Überblick.

Gruppenbild der Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Pfarrerin Antje Kastens (3. von rechts). Am 19. Mai startet der neue Konfirmandenkurs. Foto: Alexander Lück / WP

Der neue Konfirmandenkurs der Gemeinde 2022/23 startet am Donnerstag, 19. Mai, 16.30 Uhr, im Gemeindehaus. Pfarrerin Kastens: „Im Erdgeschoss ist ein Konfirmandenraum extra für den Unterricht eingerichtet. Es sind Schrankfächer vorhanden, wo die Konfirmanden-Mappen gelagert werden können.“ Die Jugendlichen sollten Blöcke und Stifte mitbringen. Anmeldeformulare liegen aus. 26 Euro für Mappe und Materialien werden eingesammelt; möglich ist aber auch ein Zuschuss der Gemeinde. Wer Interesse hat, darf kommen. Vorherige Taufe oder Kirchenzugehörigkeit sind nicht erforderlich.

Beim ersten Treffen werden mit Pfarrerin Kastens Gruppengröße und Uhrzeit besprochen. Es werden die Unterrichtsmappen ausgeteilt und erste Ideen für das Programm gesammelt. Pfarrerin Kastens: „Der ,Unterricht’ ist nicht so sehr Stoffvermittlung, sondern vielmehr ein gemeinsames Erleben von Alltagsfragen und Sinnsuche. Was ist wirklich wichtig im Leben? Was kann ich tun, damit die Erde bewahrt bleibt und trotz Krisen das Leben schön ist und gelingt? Bei den Diskussionen ist erfahrungsgemäß Gott mit seinen Werten mitten dabei. Es gibt viel auszutauschen, was sonst im Alltag keinen Platz hat.“ 60 Minuten pro Treffen seien in der Regel zu kurz für den Redebedarf.

Singen, Spielen, Erzählen

Pfarrerin Kastens blickt zudem auf Pfingsten. Am Sonntag, 5. Juni, 10 Uhr, findet ein Kindergottesdienst im Gemeindehaus statt. Was ist damals vor 2.000 Jahren eigentlich passiert. Wie kann man sich den Geist Gottes vorstellen? Was tut er? Kinder zwischen drei und zwölf Jahren sind eingeladen, mit Eltern, gern auch Großeltern. Der Kindergottesdienst dauert 45 Minuten; er lädt zum Singen, Spielen, Erzählen und Basteln ein.

Am Pfingstmontag, 6. Juni, bittet die Gemeinde zum Open-Air-Gottesdienst an die SGV-Hütte. Der Gottesdienst für Jung und Alt beginnt um 11 Uhr. Um 10 Uhr wandert das Presbyterium von der Kirche an der Hönnetalstraße los, Mitwanderer sind willkommen. Vor der SGV-Hütte stehen Bänke. Der Grill wird „angeschmissen“. Firma Jedowski stiftet Bratwürste. Kosten entstehen nicht; Spenden sind erwünscht.

Übrigens: In diesem Gottesdienst gibt es auch eine Taufe und eine Tauferinnerung mit Segen für die anwesenden Kinder.

