Warum sich Garbeck in vielen Biergärten trifft

Garbeck. Garbeck trifft sich in Kürze nicht in einem Biergarten, sondern in vielen. Michael Neuhaus sagt im Namen der beiden Fanclubs, wie’s funktioniert.

Corona kann die Fanclubs von FC Bayern München und Borussia Dortmund in Garbeck nicht stoppen. Der traditionelle Biergarten findet statt – wenn auch auf andere Art und Weise, wie Organisator Michael Neuhaus verriet.

Garbecker Biergarten mit den Egerländern der Amicitia. Foto: Livia Krimpelbein / WP

esmal wird in privaten Gärten gefeiert, nicht, wie gewohnt, auf dem Hallenvorplatz in Garbeck. Michael Neuhaus: „Damit aber das Gemeinschaftsgefühl nicht zu kurz kommt, haben wir uns überlegt, wie man trotzdem ,gemeinsam’ feiern kann. Vorab muss sich nun also jeder überlegen, mit wem oder bei wem möchte ich am 15. August im Garten zusammen feiern. Dann ist es möglich, über unseren Online-Shop das nötige Bier, die Wurst und auch Grote GoldCards zu erwerben. Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt in der Woche vor dem Biergarten kostenlos nach Hause. Das Gute daran: Der gesamte Gewinn wird der Amicitia-Spendentuba zur Verfügung gestellt. Damit wollen wir den Nachwuchs in unserer Region unterstützen.“

Denn Musik habe gerade in der aktuellen Krise wieder gezeigt, welch wichtige Bedeutung sie hat.

Die beiden Fanclubs haben aber noch mehr auf der Pfanne. Für das Gemeinschaftsgefühl am 15. August gibt es ein Foto-Gewinnspiel, bei dem uns jeder sein persönliches Biergartenfoto übermittelt. „Wir stellen dies dann auf unserer Webseite online und wählen am Abend das Foto des Tages“, sagt Michael Neuhaus. Auf die Gewinner wartet ein 30-Liter-Fass Krombacher Hell sowie Wertmarken für den Biergarten 2021.

Ein weiteres Tageshighlight soll ein Musikvideo mit den Amicitia Egerländern sein, das erst am Biergarten-Tag online geht.

Wichtig: Die Verpflegungs-Bestellungen im Onlineshop müssen bis zum 26. Juli erfolgen. Michael Neuhaus: „Wir benötigen die Vorlaufzeit, um die Ware geliefert zu bekommen und die Auslieferung zu planen. Anschließend sind nur noch Spenden über den Shop möglich.“