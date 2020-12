Warum Taxi mit heißer Ware für glänzende Augen sorgt

Ein ganz besonderes Taxi rollte durch Balve. Die Dritte-Welt-Gruppe brachte am Vorabend des ersten Advent fairen Glühwein in die Haushalte . „Die Stimmung war super“, berichtete Rüdiger Schwarz im Anschluss der Westfalenpost. Was aber nicht nur an dem hochprozentigen Getränk gelegen haben muss.

Rüdiger Schwarz von Balves Dritte-Welt-Gruppe bei einem Vorabtermin für das zweite Faire Frühstück vor St. Blasius im Vorjahr: Im Corona-Jahr sorgen Aktionen wie das Glühweintaxi für Spenden-Erlöse. Foto: Jürgen Overkott / WP

Ursprünglich hatte die Dritte-Welt-Gruppe im Jahr ihres 35-jährigen Bestehens für dieses Wochenende eine faire Feuerzangenbowle geplant. Und auch andere ihrer Veranstaltungen fielen bekanntlich dem Virus zum Opfer. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. So kam man auf die spannende Idee eines Glühweintaxis. Das Heißgetränk-Mobil startete am frühen Samstagabend seine Tour durch die Hönnestadt. 30 Haushalte hatten sich im Vorhinein für einen Stopp bei der Premiere des Taxi angemeldet. Eine durchaus ordentliche Resonanz.

Kurzer Kontakte, langer Genuss

Insgesamt 27 Liter fairen Glühweins aus Chile gingen in zwei Autos der Dritte-Welt-Gruppe auf die Fahrt. Und entsprechend freudig waren die Reaktionen an den Haustüren, berichtete Rüdiger Schwarz. „Auch wenn wir den Kontakt in dieser Zeit natürlich möglichst kurz halten mussten. Glühweihwein abfüllen und weiterbrausen“, lachte Schwarz im Gespräch. Die belieferten Familien aber konnten sich mit dem Heißgetränk einen gemütlichen Abend mit gutem Gewissen machen. Mit beiderseitigen guten Wünschen für eine besinnliche und vor allem gesunde Adventszeit ging es dann für die Dritte-Welt-Gruppe zum nächsten Haus. Nach gut zweieinhalb Stunden hatte man Feierabend.

Erlös für mobile Kinderkrippen in Indien

Der Verkauf ihrer fair gehandelten Produktpalette geht auch im Lockdown light im Rahmen der Gottesdienste weiter. Aber so manche Einnahme fehlt natürlich. Das Projekt der mobilen Kinderkrippen in Indien möchten die Engagierten aber so umfangreich wie möglich weiter unterstützen. Und der faire Glühwein, so erzählt Rüdiger Schwarz , der könnte im kommenden Jahr durchaus wieder in Balve ausgeschenkt werden. Dann hoffentlich auch in einem größeren Rahmen und mit noch mehr Kunden, die sich dieses Heißgetränk schmecken lassen.