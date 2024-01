Warum Tee und Bücher in Balve perfekt zusammenpassen

Im Mai 2022 hat Ingrid Schutzeichel dem urigen kleinen Geschäft an der Bogenstraße neues Leben eingehaucht. Welche Bücher rund um Weihnachten besonders beliebt waren - und warum das Konzept in der Hönnestadt bisher aufgeht.

Angebot im Wandel

Zwei Damen schlendern vorbei an der Regalwand. Vorbei an den Bestsellern von Sebastian Fitzek oder Ellen Sandberg. Sie stöbern. So wie viele Balverinnen und Balver das seit der Eröffnung von „Bücher, Tee und mehr“ an der Bogenstraße dieser Tage tun. Gut ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass diese Marktlücke in der Hönnestadt geschlossen wurde. Die Balverin Ingrid Schutzeichel ist für das Tagesgeschäft Ansprechpartnerin Nummer eins. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt sie im Gespräch mit der Westfalenpost. Gerade vor den Weihnachtstagen seien immer wieder Kunden hereingekommen, um noch eine Kleinigkeit „auf den letzten Drücker“ zu ergattern. Besonders beliebt: Gutscheine. „Bevor man Quatsch verschenkt oder Schrott wichtelt, ist das die bessere Wahl“, scherzt Schutzeichel.

Wir wollen uns nicht alle gegenseitig Konkurrenz machen und die Kunden wegnehmen. Ingrid Schutzeichel

Dass viele von ihnen fündig geworden sind, freut die Geschäftsführerin. Das liege vor allem am Sortiment. Von Büchern über Tee, Liköre bis hin zu Spielsachen ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Dass sich das Angebot in den vergangenen Monaten dabei auch etwas gewandelt hat, liegt auch an den Balverinnen und Balvern selbst. „Wir sind recht flexibel bei Kundenwünschen“, sagt Ingrid Schutzeichel mit einem Schmunzeln. Brettspiele und Co. seien etwa erst auf Nachfrage hinzugekommen. Doch dabei gibt‘s auch klare Grenzen für die Geschäftsführerin. Zum Tee und Schmökern auch Gebäck anzubieten, komme nicht in Frage - obwohl es sicherlich passen würde. Es gilt so etwas wie ein Balver Ehrenkodex unter Geschäftsleuten: „Wir wollen uns nicht alle gegenseitig Konkurrenz machen und die Kunden wegnehmen“, erklärt Ingrid Schutzeichel.

Kombination kommt an

Über 50 Sorten Tee und zahllose Bestseller sind ohnehin das Kerngeschäft. Die Kombination passt - und funktioniert prächtig. Zwei Frauen haben vor dem Tee-Regal Halt gemacht. Die Wahl scheint auf Weißen Tee zu fallen. „Was ist denn Weißer Tee?“, will eine der beiden wissen. Ingrid Schutzeichel hat die Antwort sofort parat: „Es ist die edle Version des Grünen Tees.“

Für Balver Tee-Enthusiasten ist das Geschäft an der Bogenstraße eine regelrechte Erleichterung. Längere Fahrten nach Hagen oder Iserlohn bleiben ihnen mittlerweile erspart. Der Renner aktuell: Apfelstrudel, Bratapfel oder Knusperhäuschen. Feiertagsduft für die Wohnung und die eigene Teetasse. Dass Tee und Bücher eine passende Kombination sind, das wird bei den stöbernden Kundeninnen deutlich. „Viele lesen einfach gerne ein gutes Buch und haben eine Tasse Tee dabei“, sagt Schutzeichel. Doch Tee-Beutel aus dem Supermarkt kommen in Balve nicht in die Tüte. „Wir haben nur losen Tee.“

Eine von sieben Filialen „Bücher, Tee und mehr“ in Balve ist eine von insgesamt sieben Filialen des Unternehmer-Duos Winfried Hagenkötter und Martin Osthoff. Weitere Geschäfte befinden sich in Werdohl, Drolshagen, Welver, Rüthen, Breckerfeld und Hagen. Das Konzept gleiche sich dabei, sagt die Balver Geschäftsführerin Ingrid Schutzeichel: Kleine Lädchen, urige Atmosphäre, viel freiliegendes Fachwerk. Parallel zum hauseigenen Angebot können an der Bogenstraße mittlerweile auch Hermes Paketsendungen abgegeben werden.

Aber was ist aktuell bei Leserinnen und Lesern überhaupt angesagt? Die Expertin klärt auf. Krimis gehen immer. Ebenso liegen Sach- und Gesundheitsbücher im Trend, „seichte Lektüre, um das Elend der Welt ein wenig zu vergessen“. Und ist das Buch der Wahl einmal vergriffen, könne Ingrid Schutzeichel das über Nacht flott ordern. So zum Beispiel auch die „Mörderischen Sauerländer“.

