Was Balves Wasserfreunde dringend brauchen

Balve. Balves Wasserfreunde sind flüssig: immerhin. Dennoch hat Corona den Verein gebeutelt. Was er dringend für einen Neustart braucht.

„Viel Nachwuchs, zu wenig Übungsleiter“, so beschreibt die Vorsitzende Christa „Kiki“ Knoop die Situation der Wasserfreunde. Das war die schlechte Nachricht auf der Jahreshauptversammlung. Es gab aber auch eine gute. Das Interesse von Kinder am Schwimmen ist ungebrochen groß. Um die 25 Kinder stehen auf der Warteliste.

Den Wasserfreunden stehen vier Übungsleiter und eine Helferin am Beckenrand zur Verfügung. Es gibt acht Gruppen. Eine Gruppe davon macht dienstags unter Leitung von Kai Werle Krafttraining in der Sporthalle. Wer eine Übungsleiterausbildung oder einen Trainerscheinen machen will, kann sich mit dem Vorstand in Verbindung setzen. Die Kosten übernimmt der Verein.

Der Verein beklagt einen kleinen corona-bedingten Mitgliederschwund. Zurzeit beträgt die Mitgliederzahl 189. Zehn Mitglieder haben den Verein verlassen.

Kassenwartin Veronika Friedrich verkündete schwarze Zahlen. Der sportliche Leiter Sebastian Engel gab an, dass Wettkämpfe ab Sommer möglich seien. 2020 konnten die Wettkampfschwimmer noch an drei Veranstaltungen teilnehmen, bevor der Lockdown kam. Bei den Kreismeisterschaften in Iserlohn wurden Veronika Friedrich und Swantje Hammecke in ihrer Altersklasse über 400 Meter Freistil Kreismeisterinnen. Einen Tag später gab es in Meschede bei acht Athleten und 26 Starts 13 Medaillen für die Plätze 1 bis 3 (1/8/4) sowie beim 33. Balver Treff bei sieben Aktiven und 28 Starts 24 Medaillen (8/10/6).

Bei den Wahlen wurden Kiki Knoop als Vorsitzende sowie Kassenwartin Veronika Friedrich, Pressewartin Ute Herdes und Beisitzer Daniel Severin in ihren Ämtern bestätigt. Stefan Hammecke ist als Technischer Leiter ein Jahr vor der Wahl zurückgetreten. Kommissarischer Nachfolger ist Kai Theile. Für zwei Jahre wurden Jannis Boekholt und Petra Mertens als Kassenprüfer gewählt. Die Wasserfreunde suchen nach wie vor einen Geschäftsführer, inzwischen seit sechs Jahren.

Luisenhütte und Panoramalauf

Der Verein ist außerhalb des Beckens wieder aktiv. So stehen am 15. Mai die Saisoneröffnung der Luisenhütte (Kuchenbuffet) sowie der Panoramalauf am Pfingstsamstag (Cafeteria, Grillstand) auf dem Programm. Für den Verein sind es die größten Einnahmequellen.

Kai Werle, Sarah Engel und Petra Mertens sind bereit, Sportabzeichen abzunehmen. 20 Anmeldungen liegen vor. In den Herbstferien soll es wieder eine Vereinsfahrt (6. bis 9. Oktober) nach Hachen geben.

