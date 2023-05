Blitzer Was den schnellsten Rasern in Leveringhausen droht

Leveringhausen. Die Blitzer-Aktion in Leveringhausen: Die Polizei nennt bedrückende Details.

Die Polizei hat die Ergebnisse ihrer Schwerpunkt-Kontrolle in Leveringhausen am Pfingstsonntag in erweiterter Form veröffentlicht. Am Mittwoch gab sie Details bekannt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Leveringhausen – eine Tempo-30-Zone außerhalb geschlossener Ortschaft – wurden demnach insgesamt 572 Fahrzeuge gemessen, davon 186 Motorräder. Insgesamt waren 156 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Ein erheblicher Teil davon waren Kräder: 49 Bikes.

22 Kradfahrer bewegten sich mit ihrer Tempo-Überschreitung im Bereich eines Verwarnungsgeldes, 27 erwartet eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Das schnellste Motorrad hatte mit 60 km/h auf dem Tacho – doppelt so viel wie erlaubt. Das kostet 150 Euro und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Der schnellste Pkw war noch schneller unterwegs: 65 km/h. Das kostet sogar 200 Euro. Dazu kommt ein Punkt ins Flensburg. Beide Fahrzeuge hatte ein heimisches Kennzeichen: MK für Märkischer Kreis.

Das war längst nicht alles. Bei einem Motorrad wurde zusätzlich eine mangelhafte Vorderbereifung festgestellt. Den Fahrer oder Halter erwartet ebenfalls eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Die Polizei will es nach eigenem Bekunden nicht bei der Blitzer-Aktion belassen: „Es ist auch weiterhin im Märkischen Kreis mit schwerpunktmäßigen Motorradkontrollen zu rechnen.“

