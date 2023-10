Jubiläum Was Frauenchor „Querbeet“ Eisborn so besonders macht

Eisborn. „Querbeet“ Eisborn hat Grund zu feiern. Der Frauenchor hat längst Sängerinnen auch aus der Nachbarschaft. Dafür gibt es gute Gründe.

Seit 50 Jahren ist in Eisborn buchstäblich Musik drin. Der Gesangsverein „Querbeet“ Eisborn feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Bei Kaffee und Kuchen standen am Wochenende neben einem Konzert während der Messe am Samstagabend viele Ehrungen und später lustige Stunden auf dem Programm der Damenmannschaft, welche inzwischen sogar aus Sängerinnen jenseits des Bergdorfs besteht. Dazu erklärt die Vorsitzende Ulla Pampuch der Westfalenpost: „Wir haben heute 51 Mitglieder bei uns im Verein. Davon kommen nur noch ganz wenige selber aus Eisborn. Es sind viele aus Beckum, Affeln und sogar Neuenrade und Lendringsen, Hemer und Soest mit dabei.“

Eisborner Musikdamen feiern Jubiläum Balve. Foto: Sven Paul

Bereits in diesem Jahr hatten die Sägerinnen sich zu einer schönen Tour nach Südtirol aufgemacht. „Wir haben dort zusammen eine schöne Zeit gemacht. Wir waren dort auf ein internationales Chorfestival. Das war echt super. Dort waren aus allen Ländern Chöre vertreten. Wir sind alle froh, dass wir diese Fahrt auch mit unseren älteren Sängerinnen gemacht haben. Die haben alle die lange Fahrt mit dem Bus super geschafft und hatten viel Spaß an diesen Tagen.“

Zeit bleibt auch für Quatsch

Das kann auch Sängerin Agnes Roland bestätigen, die von Beginn an Teil dieses Chores ist. „Als unser damaliger Lehrer Reinhard Ponsch diesen Chor gründete, war ich sofort mit dabei. Ich so glücklich in diesem Chor. Wir sind durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Dieser Chor trägt mich. Und ich werde so lange aktiv dabei bleibe, wie es die Gesundheit bei mir zulässt. Der Chor hält mich fit, und diese Gemeinschaft ist einfach einmalig. Hier ist jeder für jeden da, und man unterstützt sich, wo es geht. Wir haben schon soviel Schönes erlebt und auch viel Quatsch gemacht. Ich möchte das Ganze nicht mehr missen.“

Viele Ehrungen gab es im Hotel zur Post in Eisborn. Für 15 Jahre im Verein gab es ein Präsent für Gisela Korbel. 20 Jahre aktiv sind Regina Hertrampf, Irmgard Kampmann sowie Ute Rademski. 25 Jahre dabei sind Maresi Amelung, Heike Bösterling, Reinhild Schäfer, Annemarie Thiel und Angelika Thwaite. Für 35 Jahre wurde Regina Schulte, für 40 Jahre Brigitte Ahland-Breitenbach ausgezeichnet. Ganze 50 Jahre – und damit von Beginn an – sind Jutta Gurski, Inge Köster, Agnes Roland, Emmy Schulte und Christel Sprenger in der lustigen Truppe. Auch Vereinsvorsitzende Ulla Pampuch erhielt für 15 Jahre im Amt eine Auszeichnung. Und Gertrud Schlotmann darf sich nun als Ehrenmitglied des Chores bezeichnen.

Wer den Chor in diesem Jahr noch einmal live erleben möchte, kommt am 30. Dezember in Menden auf seine Kosten. „Dort werden wir eine Jahresabschlussmesse der Schützenvereine begleiten. Mit uns wird der Fanfarenkorps Lendringsen auftreten. Ansonsten gibt es bei uns in diesem Jahr nur noch unsere Weihnachtsfeier.“ Ulla Pampuch blick schon nach vorn: „Die Planungen für das nächste Jahr fangen jetzt erst an.“

