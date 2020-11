Was Klaus Sauer in Langenholthausen bewegen will

Langenholthausen. Balve, Deine Ortsvorsteher: Klaus Sauer ist der Neue in Langenholthausen. Was hat er vor?

Ein Langenholthauser durch und durch: Klaus Sauer ist der neue Ortsvorsteher. Warum er sich nach längerer Vakanz für den Posten zur Verfügung stellte, welche Projekte er im Dorf umsetzen möchte und warum er sich ausdrücklich nicht als Politiker sieht, hat er im Gespräch der Westfalenpost erklärt.

Eine Bank in Langenholthausen ist kaputt. Klaus Sauer ist als Ortsvorsteher kaum im Amt, da erreicht ihn schon die erste Nachricht. Und ein Arbeitsauftrag. Die neue Zuständigkeit scheint sich schnell herumgesprochen zu haben im Ort.

Nachfolger für Barbara Wachauf

Vor allem waren es aber Glückwünsche und Danksagungen, die den 60-Jährigen erreichten rund um seine offizielle Amtsübernahme Anfang November, erzählt er der WP. In Langenholthausen hatte es bekanntlich lange gedauert, einen Kandidaten zu finden. Noch Mitte Oktober, gut einem Monat nach der Kommunalwahl am 13. September, stand nicht fest, wer zum nächsten Monat auf Barbara Wachauf folgen würde.

Am Ende brauchte es bei Klaus Sauer dann aber weniger Überredungskünste von außen. „Ich bin von einer Versammlung nach Hause gegangen und habe gedacht, dass es doch nicht sein kann, dass niemand das machen möchte. Es muss doch eine Ehre sein, diesen Job für Langenholthausen zu übernehmen.“ Nach einer kurzen inneren Klausur und Beratung mit der Familie stand dann schnell die Entscheidung fest: Sauer macht es.

Der dreifache Familienvater und seit kurzem auch stolze Opa ist mit dem Ort verbunden wie wenige andere. Aufgewachsen in Langenholthausen, hier zur Grundschule gegangen, beim TuS gegen den Ball getreten, schon zweimal Schützenkönig mit seiner Hiltrud zusammen (1988 und zum 30. Regentschaftsjubiläum noch einmal), in der Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr (auch als Löschgruppenführer) immer zur Stelle gewesen.

Im Rahmen der Feuerwehr bei der Agathafeier 1980 war es auch, als Sauer mit einigen anderen Kameraden, mehr aus einem Spaß heraus, den Grundstein für den Musikzug legte. Nun feierte die Gruppe ihren 40. Geburtstag, wenn auch natürlich kleiner als geplant.

Kümmerer, kein Politiker

Klaus Sauer ist weiterhin mit Begeisterung dabei, spielt die Tuba im Musikzug, auch wenn der Corona-Sommer den spielfreudigen Musikern die Laune verhagelte. Erstmals seit gefühlt Ewigkeiten war der Sommer dieses Jahr damit nicht von den zahlreichen Einsätzen auf den Schützenfesten der Umgebung gekennzeichnet.

Von Jedowski zur Goldbäckerei

Mittlerweile hat Klaus Sauer auch seinen Arbeitsplatz im Ort und in Laufweite, bei der Goldbäckerei Grote. Nachdem er viele Jahre Nachtschichten bei der Metzgerei Jedowski in Unna schob, ist er nun weiterhin Frühaufsteher. Als was er sich nicht sieht, das hat er im Antrittsgespräch als Ortsvorsteher der WP aber auch erklärt: „Ich bin kein Politiker.“

So sehr auch die Wichtigkeit dieser Arbeit, das Engagement von Menschen in der Kommunalpolitik unbestritten sei, Bürokratie brauche eben manchmal ihre Zeit. „Mir dauert es zu lange, bis man da Ergebnisse sieht.“ Lieber die Dinge vor der eigenen Haustür sofort anpacken, das ist Klaus Sauers Ding.

Auf Unterstützung verlassen in den politischen Gremien der Stadt möchte sich Klaus Sauer trotzdem. Er unterstreicht, dass er in seinem neuen Amt engen Kontakt besonders zu CDU-Ratsherr Robin Vorsmann und Ortsunionschef Tobias Müller halten möchte.

Klaus Sauer wird jetzt quasi „der verlängerte Arm des Bürgermeisters“ im Ort sein, also offizielle Anlässe und Gratulationen wahrnehmen. Wie auch immer das in nächster Zeit unter verschärften Corona-Schutzmaßnahmen möglich sein wird. Die Kranzniederlegung kürzlich zum Volkstrauertag gab Klaus Sauer und dem ganzen Dorf bereits einen Vorgeschmack. Die Feierstunde absolvierte man, wie im gesamten Stadtgebiet, im ganz kleinen Kreis.

Fußweg und Breitband-Ausbau

Ansonsten aber ist die Liste an Ideen und Projekten lang. Der Mühlenteich steht dort ganz vorne. Gespräche mit Bürgermeister Hubertus Mühling stehen dafür noch an, erzählt Klaus Sauer. Schon im kommenden Frühling könnte dann Schlamm aus dem Teich gebaggert werden und auch sonst die weitere Verschönerung starten. Mittlerweile auch klar: Von der Sokola.de aus soll ein neuer Fußweg zum Kirchplatz führen. Dann ist da noch der Breitbandausbau.

Lebenswertes Dorf

Außerdem warten rund ums Dorf einige Wander- und Wirtschaftswege im Rahmen des städtische Wegenetzkonzeptes auf eine Überholung. Was auch für die Sunderner Straße gilt. „Die Leute warten hier auf die neue Straße und den Radweg“, weiß Klaus Sauer. In die Vereine rein hören, Menschen für Engagements gewinnen, das sieht er auch als Aufgabe für die nächsten Jahre. „Ich möchte den Zusammenhalt in Langenholthausen weiter stärken, auch wenn er schon gut ist.“ Was diesen Ort für den neuen Ortsvorsteher schließlich so lebenswert macht? „Man kennt sich halt.“ Und dann grinst Klaus Sauer ein wenig spitzbübisch: „Es macht einfach Spaß hier.“