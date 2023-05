Was Wein mit neuem Krimi der Kallweits zu tun hat

Volkringhausen/Menden. Das Krimi-Duo Kallweit präsentiert einen neuen Fall in Volkringhausen. Was Sauerländer mit Mosel und Weingenuss verbindet, verrät es am 16. Juni.

Das Mendener Autorenehepaar Astrid und Frank Kallweit ermittelte für ihren neuen Krimi sogar in der Unterwelt. Wenn die beiden Autoren der „Mörderischen Sauerländer“ reisen, geht es oft um Tatortbesichtigungen. Die Unterwelt, das ist in diesem Fall ein Labyrinth aus Gängen und Kellern unter der Stadt Traben-Trarbach an der Mosel. Bei ihrer szenischen Lesung am 16. Juni in der historischen Schmiede in Volkringhausen nehmen die Autoren ihre Gäste mit zu verschiedenen Tatorten in deutschen Weinregionen.

So machen sich die Protagonisten in der Krimierzählung „Eine schrecklich nette Reisegesellschaft“ bei einer Busreise aus dem Sauerland auf an die Mosel. Schnell wird klar, dass nicht alle Mitreisenden einen harmonischen Ausflug genießen wollen. Kleine Streitigkeiten werden zu kriminellen Handlungen, die als Verfolgungsjagd in der Unterwelt an der Mosel enden.

Bei den sieben neuen Kurzkrimis der beiden Autoren stehen wieder Sauerländer im Mittelpunkt, die die Leser in deutsche Weinregionen führen, Landschaft und Rebensäfte erkunden und dabei in kriminelle Handlungen verwickelt werden. Schiminski, Polizeipensionär aus Iserlohn, gerät als Aushilfsweinkritiker für die Zeitschrift „Der gute Schluck“ in St. Martin an der Südlichen Weinstraße in die Auseinandersetzung ausländischer Geheimdienste und muss den unter Verdacht geratenen Dorfpolizisten Keschde Hilfe leisten. Riesling wird zur Regierungsangelegenheit.

„Regelmäßig, auch zu Buchlesungen, sind wir in den Weinregionen unterwegs. Eigene Erlebnisse mischen wir mit mörderischer Fiktion, Genüssen der Region, trockenem sauerländischem Charme und einer großen Portion Witz“, beschreibt das Ehepaar Kallweit das Rezept für ihre Weinkrimis.

Die szenische Krimi-Lesung findet am 16. Juni um 19 Uhr im Wandercafé Alte Schmiede in Volkringhausen statt. Der Eintritt beträgt 10 Euro Im Preis enthalten sind ein Begrüßungsgetränk und Snacks, die während der Lesung gereicht werden. Bitte Karten reservieren (Telefon 02375-9397859 oder 0173-2826610). Weitere Informationen im Internet unter www.kallweitskrimis.jimdo.com und www.fb.com/KallweitsWeinkrimis

