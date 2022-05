WBG-Schüler stellen Fragen zum Journalismus an WP-Redakteur

Balve/Menden. Über großes Schüler-Interesse hat sich Balves WP-Redakteur Jürgen Overkott beim Besuch des WBG in Menden gefreut. Welche Themen wichtig waren.

Wie funktioniert eigentlich Pressearbeit? Unter dieser Frage steht am Freitag eine Austauschrunde am Walburgisgymnasium (WBG) in Menden. Rund 20 Schüler der EF dürfen WP-Redakteur Jürgen Overkott Fragen zum Alltag eines Journalisten stellen. Der Redakteur für den Lokalteil in Balve steht Rede und Antwort.

Erst zuhören, dann schreiben

WP-Praktikantin Jeanne Marie Vesper will Journalistik in Dortmund studieren. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Die aktuelle Ausgabe der Zeitung wird herumgereicht, man hört vereinzeltes Rascheln der Papier-Seiten. „Wie sind Sie zur Zeitung gekommen?“, ist die erste Frage, die in den Raum geworfen wird. Jürgen Overkott schmunzelt. Er habe einfach immer gerne geschrieben. Aber gute Texte seien nicht alles. „Ein guter Schreiber ist nicht unbedingt ein guter Redakteur“, sagt er. Es gehe vor allem auch darum, gut mit Menschen umgehen zu können. Während des Studiums sei er als freier Mitarbeiter tätig gewesen und anschließend per Volontariat in dieses Berufsfeld eingestiegen.

Abendlicher Fakten-Check

Die nächste Frage dreht sich um das gesellschaftliche Ansehen von Journalisten. „Bekommen Sie auch Kritik?“, möchte ein Schüler wissen. „Oh ja! Auf dem Dorf ist das ganz normal“, antwortet Overkott. Manchmal komme es vor, dass er spät abends Artikel anpassen müsse. Wenn er etwa einen Namen falsch geschrieben habe oder eine Nachricht aktualisieren müsse.

Unfälle sind kein Entertainment

Diesmal wird die Hand in der letzten Reihe gehoben. „Wo genau liegt für Sie die Grenze zwischen Entertainment und Berichterstattung bei Unfällen?“ Die Frage stammt von Maik Lambert. Er ist Lehrer am WBG und Initiator der Veranstaltung, gemeinsam mit Oberstufenkoordinator Peter Loose. Für Jürgen Overkott ist die Antwort klar: „Unfälle haben für mich rein gar nichts mit Entertainment zutun!“ Er mache niemals Fotos von Verletzten oder Leichen, sondern fokussiere sich auf reine Tatsachendarstellung.

Viele Quellen nutzen

Passend dazu wird die nächste Frage gestellt. Was genau mache eigentlich gute Nachrichten aus? Mehrere Quellen und Blickwinkel seien vor allem wichtig, so Overkott. „Dann kann man als Leser sehen, wie unterschiedlich ein Thema aufgegriffen wird“, erklärt er.

In Zeiten von Fake News rät er den Schülern abschließend, genau auf die Quellen zu achten und sich auch „nicht nur mit einer Quelle zufrieden zu geben“. Das Thema stößt auf großes Interesse. Am Ende der Veranstaltung hat fast jeder Schüler mindestens einmal eine Frage gestellt. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden. Die Veranstaltung sei lebendiger als andere vergleichbare gewesen.

Interesse an einem Praktikum? menden@westfalenpost.de oder balve@westfalenpost.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve