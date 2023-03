WBG-Schülerinnen recherchieren: Abenteuer Apotheke

Balve/Menden. Zwei WBG-Praktikantinnen aus Menden stürzen sich ins Abenteuer Recherche. Ihr Weg führt in die Aptheke am Drostenplatz in Balve.

Maja Kadenbach (14) und Carla Schlünder (13) vom Walburgis-Gymnasium in Menden haben ein Tagespraktikum bei der Westfalenpost in Balve gemacht. Sie durften nicht nur zusehen, wie die Berichterstehung entsteht, sie durften selbst recherchieren. Ihr Projekt lautete: Praktikantinnen interviewen Praktikantin. Der Balver Apotheker Christian Bathe machte es möglich. Hier der Bericht von Maja und Carla.

Carla Schlünder (13) und Maja Kadenbach (14) interviewen Praktikantin Lena (15). Foto: Jürgen overkott / WP

Die 15-jährige Lena macht seit zwei Wochen ein Praktikum in der Apotheke am Drostenplatz in Balve und hat berichtet, wie die Arbeit in einer Apotheke aussieht. Sie wollte zunächst ein kaufmännisches Praktikum im Autohaus machen. Weil sie nichts gefunden hat, wollte sie in den Bereich Medizin gehen und hat sich deswegen für eine Apotheke entschieden.

Lena und die Apothekerin Birgit S. die seit elf Jahren in der Apotheke am Drostenplatz arbeitet, erzählen, dass man als Praktikantin oder Praktikant im Gegensatz zu Apothekern/Apothekerinnen aus Datenschutzgründen keine Kunden bedienen dürfe. Dennoch lernen die Praktikantinnen und Praktikanten viel über die Arbeit in einer Apotheke. Sie arbeiten am Computer und dürfen selber Medikamente wie Kapseln, Salben und Zäpfchen herstellen. Die Medikamente werden unter anderem hergestellt, sobald die Dosierung für bestimmte Kunden nicht genau passt und selbst abgestimmt werden muss, oder wenn die Medikamente nicht lieferbar sind. Es gibt verschiedene Geräte, die ermöglichen, in der Apotheke Medikamente herzustellen. Dies findet Lena in ihrem Praktikum heraus.

Ihre größte Sorge war es, dass sie drei Wochen einen Beruf ausführen müsste, den sie nicht interessant findet. Wie vorher erhofft, hat sie viel Spaß mit den Mitarbeitern der Apotheke. Obwohl sie noch gar keine Vorerfahrung hat, findet sie das Praktikum spannend. Ein Medizinstudium kann sie sich allerdings nicht vorstellen, erzählte sie während des Interviews. Lieber würde sie in den Bereich Naturwissenschaften gehen.

Die Mitarbeiter/-innen erhoffen sich von Praktika, die Praktikanten und Praktikantinnen zu begeistern, in einer Apotheke zu arbeiten, um den Fachkräftemangel auszugleichen. Lena und Birgit zeigten, wie man Kapseln mit verschiedenen Wirkstoffen füllt, Salben anmischt und Medikamente von einer Maschine sortieren lässt. Die Kapseln aus Gelatine werden gleichmäßig befüllt und mithilfe eines Geräts verschlossen. Wenn Kinder die Kapseln nicht schlucken können, haben die Eltern die Möglichkeit, die Kapseln zu öffnen und die Wirkstoffe darin in ein Getränk oder ähnliches zu mischen. Birgit erzählte außerdem, dass die Zusammenarbeit mit den Ärzten gut funktioniere und Probleme gemeinsam geklärt würden.

