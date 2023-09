WBV Langenholthausen: Wasser, Technik und zwei Abschiede

Verbandsschau des WBV in Langenholthausen

Langenholthausen/Balve. Der WBV Langenholthausen hat sich neu aufgestellt. Wer im Ausschuss sitzt, wer verabschiedet wurde, wer verabschiedet wird.

Der Wasserbeschaffungsverband (WBV) Langenholthausen hat neue Ausschussmitglieder gewählt. Zudem schieden zwei Mitglieder aus.

In den Ausschuss wurden Bertram Kleine, Volker Eisengardt, Berthold Knecht, Helmut Fabry und Günter Schwartpaul gewählt. Franz Josef Sauer hat sich nach 23 Jahren nicht wieder zur Wahl gestellt. Er wurde mit Dankesworten und einem Geschenk gebührend verabschiedet. Michael Allhof hat sich nach einer Amtszeit von acht Jahren ebenfalls nicht mehr zur Wahl gestellt. WBV-Chef Paul Martin Perschke: „Da er zur Zeit im Urlaub weilt und an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, werden wir ihn in der letzten Versammlung dieses Jahres verabschieden.“

Traditionell zeigte der WBV seinen Mitgliedern die Wassergewinnungstechnik im Rahmen einer Wanderung. Daran nahmen rund 40 Personen teil. Das Gesundheitsamt hatte kürzlich die WBV-Anlagen besichtigt und für gut befunden.

Der Wasserbeschaffungsverband Langenholthausen ist, wie sein Gegenstück in Mellen, ist ein Verband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände aus dem Jahr 1991. Er verwaltet sich somit im Rahmen der Gesetze selbst und gilt als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Jeder Trinkwasser-Anschlussnehmer ist Mitglied des Verbandes – und damit stimmberechtigt. Gemäß Verbandssatzung werden in Mitgliederversammlungen Ausschussmitglieder gewählt mit der Aufgabe, die gesamten Mitglieder zu vertreten. Der Ausschuss wählt den Vorstand. Die Ausschussmitglieder haben einen persönlichen Vertreter. Der Wasserbeschaffungsverband wird ehrenamtlich von Langenholthauser Bürgern geführt. Er arbeitet eng mit den Stadtwerken Balve zusammen.

