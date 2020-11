Wechsel bei Lhoist: So fällt Bilanz der Balver Politik aus

Führungswechsel bei Lhoist in Oberrödinghausen: Werksleiter Dr. Zacharias Grote (43) geht zum 30. November. Ihm folgt ein 59-Jähriger, der in Menden bestens bekannt ist. In der Balver Politik fällt die Rückschau auf die Zusammenarbeit mit Grote durchwachsen aus.

Stefan Flügge übernimmt zum 1. Dezember die Leitung des Werkes Hönnetal. Das teilte Unternehmenssprecher Christian Zöller mit. Flügge tritt von Grote an, der Leiter des Lhoist-Werkes Istein, Baden-Württemberg, wird.

Grote war fast sechs Jahre als Leiter des Standortes Hönnetal tätig.

Flügge leitet das Lhoist-Werk in Messinghausen bei Brilon. Er wohnt mit seiner Familie in Menden. „Ebenso wie sein Vorgänger wird Flügge neben seiner Tätigkeit als Werksleiter ein offener und verbindlicher Ansprechpartner für Behörden, Politiker, Journalisten und für die Nachbarschaft bleiben“, versprach Zöller. Immerhin hat Lhoist in Eisborn großflächige Erweiterungspläne. Sie sind umstritten. Die Bürgerinitiative BGS ist grundsätzlich dagegen. Das Vereinsforum Eisborn verlangt zumindest weitreichende Zugeständnisse fürs Dorf. Die Erweiterung war Wahlkampf-Thema in Balve.

Bürgermeister Hubertus Mühling sagte auf Anfrage der WP, er kenne den neuen Werksleiter bisher nicht: „Ich hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit, vor allem in Bezug auf die anstehenden Erweiterungsabsichten von Lhoist.“ Die Zusammenarbeit mit Grote sei „sachlich und teilkonstruktiv“ gewesen.

Mühling hatte in einem WP-Interview Kritik an Lhoist geübt: „Die Führung hat am Anfang taktische Fehler gemacht. Sie hat im vorigen Sommer so getan, als wisse sie nicht, wie die Anschüttung des K6 aussieht. Drei Wochen später haben sie die Katze aus dem Sack gelassen. Das war taktisch unklug. Das habe ich Lhoist auch gesagt. Da geht es um vertrauensbildende Maßnahmen, da geht es auch um den laufenden Betrieb. Da ist Lhoist erst mal gefragt. Sie müssen vertrauensbildende Maßnahmen umsetzen – und dann auch kommunizieren. Was machen sie gegen die Sprengerschütterungen? Was machen sie gegen die Staubbelästigung? Und, natürlich, inwieweit sind sie (von Lhoist, Red.) kompromissbereit, was den Abbau des Beils angeht – und die Verfüllung des K6? Und dann geht es um Abraum. Da geht es um Alternativen. Wo kann das verbracht werden?“

Angenehmer Gesprächspartner

UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt, ebenfalls Ausbau-Kritiker, bescheinigte Grote, „ein angenehmer Gesprächspartner“ zu sein. Schnadt vermutet persönliche Gründe für Grotes Wechsel. Grote gibt bei Facebook an, in Biscarosse, Frankreich, zu wohnen. Sein neuer Arbeitsplatz liegt grenznah.

Die BGS äußerte sich nicht.

