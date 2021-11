Wegen Corona: „Amicitia“ Balve sagt Festival der Liebe ab

Garbeck. Erneute Absage schmerzt, doch Gesang- und Musikverein aus Garbeck sind einig: Das „Festival der Liebe“ darf kein Festival für das Virus werden.

Kein „Festival der Liebe“: Die Vorstände des Männergesangvereins „Amicitia“ Garbeck 1860 und des Musikvereins „Amicitia 1796“ Garbeck geben bekannt, dass sie aufgrund der aktuellen Umstände auch dieses Jahr von einer Ausrichtung der beiden Veranstaltungen „Festival der Liebe“ am 20. und 27. November dieses Jahres Abstand nehmen werden.

„Als verantwortungsvolle Gastgeber und Veranstalter“ Corona keine Chance lassen

„Als verantwortungsvolle Gastgeber und Veranstalter“, so schreiben die Vorstände in einer Pressemitteilung, „sehen wir uns dazu verpflichtet, unseren Beitrag gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu leisten. Wir sehen die Situation auch deswegen als kritisch an, da mit der Ausrichtung des Festivals als potentielles „Super-Sprayer-Event“ die Gefahr einer Infektion und folgender 14-tägiger Quarantäne für Besucher und Ausrichter besteht.“ Zuletzt bilde die allgemeine Verunsicherung rund um die aktuelle Coronalage und der damit einhergehenden unsichere Besucherströme auch ein wirtschaftliches Risiko, welches beide Vereine in der aktuellen Situation nicht tragen können. Der bereits für September angekündigte Vorverkaufsstart wird somit ausfallen.

Vorstände hoffen auf Verständnis bei den treuen Festival-Fans – 2022 Neuauflage

„Wir wollen uns bei allen Besuchern des Festivals bedanken, die uns seit 1998 die Treue halten und die Veranstaltung in jedem Jahr aufs Neue zu einem Highlight werden lassen. Nach mehr als zwanzig Jahren „Festival der Liebe“ schmerzt es uns erneut, auch im zweiten Jahr in Folge die Schützenhalle geschlossen halten zu müssen. Wir hoffen auf das Verständnis aller Besucher und Fans. Trotz der erneuten Absage des Festivals, arbeiten wir konsequent weiter an einer Ausrichtung im Jahr 2022.“

Diese beiden Veranstaltungen sind bereits für den 19. und 26. November 2022 terminiert. Vorverkaufsstart für diese Veranstaltung wird der 1. September sein. Die Vereine hoffen nach eigenen Angaben mit der aktuellen Absage den größtmöglichen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten.

