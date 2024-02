Balve Balve wird jeck - und die Schwimmgemeinde muss Tribut zollen.

Die Stadt Balve informiert, dass das städtische Hallenbad am Donnerstag, 8. Februar, ab 15 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen sein wird und bittet um Verständnis. Donnerstag ist Weiberfastnacht. Balve wird jeck. Gefeiert wird unter anderem ab 14.04 Uhr in der „Tanzbar Melchior“ an der Hauptstraße.

