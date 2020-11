Weidezaungerät in Frühlinghausen entwendet

Polizei in Balve und Menden ermittelt wegen des Diebstahls eines Weidezaungeräts in Frühlinghausen.

Frühlinghausen. In Frühlinghausen ist ein Weidezaungerät entwendet worden. Was die Besitzerin besonders empört.

In Frühlinghausen ist ein elektrisches Weidezaungerät entwendet worden. Am Donnerstagvormittag erstattete eine 47-jährige Sundenerin Anzeige beim Bezirksdienst Balve, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwischen dem 28. Oktober und 3. November wurde demnach von der Weide oberhalb von Frühlinghausen ein elektrisches Weidezaungerät entwendet. Das Gerät wird per Autobatterie betrieben. Es wurde mit Gewalt abgerissen. Wer kann Hinweise auf die Diebe an die Wache Menden (Telefon 02373-9099-0) geben?

