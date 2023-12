Weihnachten im Hönnetal: Gottesdienste im Überblick

Das Jesuskind kommt erst in der Christmesse in die Krippe.

Balve Noch vier Mal schlafen, dann ist Weihnachten. Welche Gottesdienste im Pastoralen Raum und der evangelischen Kirchengemeinde geplant sind.

Noch vier Mal schlafen, dann ist Weihnachten. Was bei zahlreichen Kindern in der Hönnestadt für Aufregung und Begeisterung sorgt, ist im Pastoralverbund und der evangelischen Kirchengemeinde Hochzeit. Wir geben einen Überblick über die Weihnachtsgottesdienste.

Viel los im Pastoralverbund

Der Weihnachtsstress beim Pastoralverbund beginnt traditionell früh. Bereits um 10 Uhr öffnet das Pfarrheim St. Blasius seine Pforten. Denn dann beginnt das große Warten aufs Christkind. „Wir freuen uns auf Lieder und Geschichten - kleine Filme, Basteleien und natürlich reichlich Spiele, bevor der Heilige Abend beginnt. Natürlich ist für Getränke auch gesorgt“, heißt es dazu vonseiten des Pastoralteams. Pastor Christian Naton und Gemeindereferentin Theresa Wagner planen die Veranstaltung und stehen den Kindern ab sechs Jahren Rede und Antwort rund ums Christkind.

Wirklich ernst wird es dann ab 14.30 Uhr mit der Krippenfeier in der St.-Blasius-Kirche, die vom angrenzenden Kindergarten gestaltet wird. Zeitgleich beginnt auch in St. Johannes Langenholthausen die christliche Einstimmung aufs Fest mit einer Krippenfeier. Um 15 Uhr können Besucher in der St.-Antonius-Kirche Eisborn, in der St.-Nikolaus-Kirche Beckum und in der Schützenhalle Garbeck die nächsten Krippenfeiern ansteuern, in Küntrop geht es eine halbe Stunde später los.

Wer bei der Christmesse hingegen nicht selbst mit vor Ort sein kann, der kann im Livestream zuschauen. Die Messe aus der St.-Blasius-Kirche wird ab 16.30 Uhr im Internet übertragen. Parallel dazu gibt‘s in St. Lambertus Affeln eine Familienmesse und in der St.-Johannes-Kirche Langenholthausen eine weitere Christmesse. Die Christmessen in Beckum, Küntrop und in der Schützenhalle Garbeck, jeweils um 18.30 Uhr, bilden den gottesdienstlichen Abschluss am 24. Dezember.

Die evangelische Kirchengemeinde Balve

Etwas übersichtlicher fallen die Terminen hingegen bei der evangelischen Kirchengemeinde Balve an Heiligabend aus. Los geht‘s mit einem Familiengottesdienst mit Kinder-Sing-Krippenspiel um 14.30 Uhr in der evangelischen Kirche an der Hönnetalstraße. Zwei Stunden später, um 16.30 Uhr, ist dann zunächst die Christvesper mit den Katechumenen vorgesehen.

Die Christmette in der evangelischen Kirche beginnt am 24. Dezember um 23 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve