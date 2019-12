Weihnachten vor 70 Jahren: Balver Historiker blickt zurück

Der Krieg war vorbei, die Währungsreform ein Jahr alt, die Bundesrepublik gerade gegründet: 1949 stand für Aufbruch und Neubeginn. Dr. Rudolf Tillmann hatte für zeitgeschichtliche Zusammenhänge noch keinen Sinn. Es sollten Jahrzehnte vergehen, bis der damalige Bauernjunge promovierter Historiker werden sollte. Damals, als Achtjähriger, hatte Rudolf Tillmann am Heiligen Abend vor 70 Jahren ganz andere Fragen. Diese wichtigste Frage war für ihn und seine vier Geschwister: „Was wird uns das Christkind in diesem Jahr bringen?“

Vorfreude und Ungeduld mischten sich „besonders, wenn wir auf dem Schulweg von Grübeck nach Eisborn morgens am Himmel die bunte Weihnachtsbäckerei beobachteten“, erinnert sich der Geschichtsforscher mit Vorliebe für die Zusammenhänge von Hönnetal-Historiker und den großen Weltereignissen. Rudolf Tillmanns Wünsche waren handfest: „Als Achtjähriger spekulierte ich damals auf ein Fahrrad oder einen Fußball.“

Weihnachten im Sauerland. Foto: Rudolf Tillmann

Seine Eltern wussten den Advent dramatisch zu gestalten. „Die Spannung stieg von Tag zu Tag, denn die ,gute Stube’ war plötzlich für uns Kinder tabu, und wir ahnten, dass sich dahinter wohl Geheimnisvolles tat. Irgendwann an diesem Heiligen Abend ertönte dann im Hausflur ein Glöckchen. Jetzt durften wir zur Bescherung, wie aufgeregt waren wir.“

Damals, kaum anders als heute, war der Weihnachtsbaum das sichtbare Symbol der Feierlichkeiten. Mit einem kleinen Unterschied: Lametta galt als unverzichtbar. Inzwischen sind die glitzernden Metallstreifen aus der Mode gekommen.

„Der Weihnachtsbaum mit den Wachskerzen strahlte, es duftete nach Nadeln und herrlichem Gebäck“, erinnert sich Rudolf Tillmann. „Neben dem Baum war eine große Krippe mit zahlreichen Figuren aufgebaut, die faszinierte uns sehr. Unsere Mutter spielte am Klavier, und sie ließ kaum ein Weihnachtslied aus. Danach bekam alles noch einen kleinen kirchlichen Anstrich: Das Weihnachtsevangelium von Lukas wurde feierlich verlesen. Schließlich aber war es soweit, dass jeder seinen Bescherungsplatz, der an einem bunten Pappteller voller Plätzchen und Süßigkeiten auszumachen war, aufsuchen konnte. Das geschah mit viel Hurra und herzlichem ,Danke, Danke’ – bis in den späten Abend.“

Erster Feiertag begann in der Nacht

Der Heilige Abend endete spät. Dafür begann der nächste Tag umso früher. „Am nächsten Morgen mussten wir sehr früh aufstehen, denn um 5 Uhr stand die Christmette in Eisborn auf dem Programm.“ Damit nicht genug: Die Tillmänner mussten anschließend auch noch die „Hirtenmesse“ besuchen. Sie war, wie Rudolf Tillmann erzählt, „glücklicherweise von kürzerer Dauer“.