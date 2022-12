Weihnachten: Wann und wo es in Balve frische Brötchen gibt

Balve. Wo und wann gibt es an den Weihnachtsfeiertagen in Balve frische Brötchen? Die WP hat bei heimischen Bäckern nachgefragt.

Alle Jahre wieder stellt sich bei vielen Balvern die Frage, wo und wann sie an den Feiertagen ihre Brötchen bekommen und wie die Bäckereien rund um die Hönnestadt geöffnet sind. Die Westfalenpost fragte bei den heimischen Bäckern Rainer Tillmann und Charly Grote einmal nach.

„Wir haben am 24. Dezember bis 12 Uhr geöffnet und an Weihnachten, 25 und 26. Dezember geschlossen. An Silvester haben wir wiederum bis 12 Uhr geöffnet und Neujahr ist geschlossen“, erklärt der Balver Genussbäcker Rainer Tillmann.

An Weihnachtstagen und Neujahr geschlossen

Ähnlich sieht es bei dem Goldbäcker aus Langenholthausen an den Feiertagen aus. „Das City-Café ist an Heiligabend von 5 bis 13 Uhr geöffnet. Die anderen Balver Filialen im Markant und Netto jeweils von 6 bis 13 Uhr. In Garbeck und Beckum gibt es frische Brötchen in der Zeit von 5 bis 12.30 Uhr. Unsere Hauptzentrale in Langenholthausen öffnen wir von 6 bis 12.30 Uhr. Dieselben Zeiten sind auch für Silvester gültig. An den Weihnachtstagen und Neujahr haben alle Filialen geschlossen“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve