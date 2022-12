Weihnachtsfeier der Reitervereins Balve: Das macht Spaß

Wocklum. Der Reiterverein Balve trifft sich zur Weihnachtsfeier in Wocklum. Darum hatten Klein und Groß so viel Spaß.

Barbara Gräfin Brühl hatte Glanz in den Augen. Für ihre aufgeräumte Stimmung gab es einen guten Grund. Die Vorsitzende des Reitervereins Wocklums durfte sich über eine große Beteiligung eines Mehr-Generationen-Publikums an der Weihnachtsfeier am Samstagnachmittag in der Reithalle Wocklum freuen.

Weihnachtsfeier des Reitervereins: gut besucht. Foto: jürgen overkott / WP

Marisa Philipp und ihre Reitschule hatten ein umfangreiches Programm vorbereitet. Die Kleinen durften Ponyreiten. Es gab eine Quadrille mit Musik, und obendrein wurde ein modernes Krippenspiel aufgeführt, das erkennbar auf der Höhe der Zeit war.

„Marisa macht das immer 120 Prozent“, lobte Barbara Gräfin Brühl.

Weihnachtsfeier des Reitervereins Balve: Ein modernes Krippenspiel gehört auch dazu. Foto: jürgen overkott / WP

Um 17.15 Uhr, anderthalb Stunde nach Beginn des vorweihnachtlichen Treffens, rollte ein Kleinbagger vor. Ein Fahrgast trug Mitra und Bischofsstab. „Ich komme aus Myra“, sagte der Nikolaus. Sein Publikum sprach er in Reimform an. Begleitet wurde er von einem Finsterling namens Knecht Ruprecht, der Gott sei Dank kaum mehr als böse gucken durfte. Der Reiternachwuchs ließ sich davon auch nicht nennenswert beeindrucken.

Umso sammelte Nadine Listringhaus beim jungen Volk Punkte – mit süßen Gaben.

