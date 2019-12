Garbeck. Hunderte Mützen finden beim Weihnachtsmarkt in Garbeck begeisterte Abnehmer. Der Turnverein würdigt die Kultband Amigos.

Weihnachtsmarkt Garbeck: 450 Mützen wechseln den Besitzer

Wenn ganz Garbeck rot auf dem Kopf trägt, ist das ein sicheres Zeichen für den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Dorfmitte auf dem Vikar-Freiburg-Platz. Gut besucht war dieser am Sonntag bei kalten Temperaturen.

„Es ist eigentlich jetzt schon ziemlich voll“, freute sich Mitorganisatorin Ulla Busche aus dem Vorstandsteam des TV Sauerlandia Garbeck bereits am frühen Nachmittag. Und da war der erwartungsgemäß größte Ansturm zur Nachmittagszeit mit dem Einsetzen der Dämmerung noch gar nicht da. Musikalisch stimmte die Garbecker „Amicitia“ mit ihrem Jugendorchester und später auch mit der Egerländerbesetzung auf Advents- und Weihnachtszeit ein. Das Liedgut animierte so manchen Zuhörer zum mitsingen.

Verabschiedung der Amigos

Und dann hatte Reiner Priggel, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins noch eine Überraschung parat. Als die Egerländer der Amicitia spielten, in der ja auch einige Musiker der Amigos vertreten sind, schritt Priggel zum Mikrofon. Bekanntlich wird die Kultband ab dem kommenden Jahr nicht mehr bei der Karnevalsparty des TV Sauerlandia auf der Bühne stehen. „Nach zig Jahren“, so Priggel. Ganz genau weiß auch er gar nicht, wie lange die Amigos zu der Karnevalsparty gehörten.

Den Weihnachtsmarkt sah der Turnverein als die passende Gelegenheit, der Band in einem würdigen Rahmen Danke zu sagen – für ihren jahrelangen Einsatz und um sie gebührend zu verabschieden, bevor die Party in 2020 mit SAL neu ausgerichtet wird. „Das wollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen“, so Reiner Priggel. Eine Überraschung, die gelungen ist. Und als Abschiedsgeschenk nahmen die Amigos neben viel Applaus von den Besuchern auch ein großes Fass voll Gerstensaft mit nach Hause.

Beste äußere Bedingungen mit Sonne und angenehmen Temperaturen schaffte Petrus für die traditionsreiche Veranstaltung – dieses Jahr in der 22. Auflage. „Nur beim Aufbau am Samstag sind wir richtig nass geworden“, blickte Ulla Busche zurück. „Aber das ist ja nicht schlimm.“ So sei es doch viel besser, als wenn die Wetterlagen genau umgekehrt eingetreten wären.

Mützen blinkt rot

Auch bei der 22. Auflage des beliebten Weihnachtsmarktes war es wieder eine Überraschung, wie die Weihnachtsmützen aussehen. Dieses Mal mit roten Stern-Lichtern. Nach wenigen Minuten waren alle vergriffen. Ortsvorsteher Christoph Haarmann verteilte sie am dritten Advent in 450-facher Ausführung an die Besucher.

Wie üblich konnte an den Ständen nach Herzenslust geschlemmt werden. Für einen besonders stimmungsvollen Farbtupfer sorgte das Garbecker Choratelier mit einem mittelalterlichen Zelt und rauchender Glut in einer Feuerschale. Schade, aber auch ein Zeichen der guten Resonanz: Der Stand mit den Reibeplätzchen meldete schon gegen 14 Uhr ausverkauft und baute das Zelt ab.

