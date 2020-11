Welches Gastro-Angebot Björn Freiburg Mellen macht

Mellen. Mellen, wie es schmaust und tafelt. Björn Freiburg und sein ehrenamtliches Team machen erneut leckere Angebote. Was geplant ist.

Björn Freiburg und sein ehrenamtliches Team bieten Mellen und Umgebung am Samstag ein Gastro-Angebot. „Wir backen wir Pizza für Euch. Der Martinsmarkt geht uns leider in diesen Zeiten verloren.. daher gibt es bei uns an Samstag Pizza, Eis, Glühwein, Pils und alles, was der Kiosk hat... to go“, sagte Björn Freiburg der WP. Er bittet die Kundschaft um Vorbestellung, „um besser kalkulieren zu können“. Der 24-Stunden-Kiosk darf geöffnet bleiben, auch in der Woche.

Hinweisschilder an der Balver Straße auf Kiosk und Toilette Foto: Alexander Lück / wp

Am Samstag gibt es von 7 bis 9 Uhr erneut Brötchen von Grote und alles, was Grote in seinem Laden in Langenholthausen anbietet. Björn Freiburg: „Backtag mit Herbert ist auch, und die Steinofen-Brote können abgeholt werden den ganzen Tag im Abholregal.“