Weltspartag: So macht sich Zinswende bei Sparkasse bemerkbar

Balve. Null-Zins-Phase ade: Inzwischen gibt’s wieder Geld auf Sparguthaben. Wie die Sparkasse Balve den Wandel spürt.

99 Jahre Weltspartag - durch die Zinswende ist Sparen wieder so aktuell wie selten zuvor. Das war bei der Marketing-Aktion zur Feier des Tages in der Sparkassen-Filiale in Balve spürbar.

Weltspartag bei der Sparkasse Balve Foto: Sven Paul / WP

Im Jahr 1924 beschlossen Delegierte aus 27 Ländern im Rahmen des ersten Internationalen Sparkassenkongresses in Mailand, den Weltspartag ins Leben zu rufen. Ein Jahr später begingen die Sparkassen am 31. Oktober 1925 den ersten Weltspartag. 2023 fand er am 30. Oktober zum 99. Mal statt. Das sorgte auch in der Balver Sparkasse für einen enormen Andrang an kleinen Sparfüchsen.

Eine lange Schlange voller Kinder und deren Eltern sorgten für gute Laune in der Halle der Sparkasse. Stolz wie Bolle brachten die Kinder ihre Erspartes zu dem extra für Kinder eingerichteten Schalter, um dort mit freudiger Erwartung zu sehen, wie viel Geld ihrer Spardose nach mühevoller Fütterung so enthält.

„Gerade jetzt in Zeiten, wo es wieder Zinsen gibt, ist es gerade auch für die Kinder gut, wenn man wieder das Sparen lernt“, erklärte Balves Markleiter Marcel Kretschmann. Laut Kretschmann ist das Sparen in den letzten Jahren etwas untergegangen. Ein Grund ist die langjährige Null-Zins-Phase. Aber es gab noch einen weiteren Grund. Marcel Kretschmann: „Das lag an der Pandemie.

Weltspartag bei der Sparkasse Balve Foto: Sven Paul / WP

Da wurde meist nur mit Karte, statt mit Bargeld bezahlt. Da blieb für das Sparschwein nichts übrig. Das hat sich aber jetzt wieder verändert, und die Kinder können wieder ihr Sparschwein mit realem Geld füttern.“

