Wer hat Eisborns Maibaum aufgehübscht?

Balve/Eisborn. Der April geht: endlich. Der Mai kommt. Eisborn ist vorbereitet. Was haben sie gemacht?

Der April geht (das Wetter war ein schlechter Scherz) – der Mai kommt. Eisborn bereitet sich, ebenso wie Beckum, darauf vor. Der ehemalige Ortsvorsteher Martin Danne hat den Maibaum aufgehübscht, wie seine Nachfolgerin Pia Spiekermann der Westfalenpost verriet. Er hat Schilder der heimischen Gewerke schön gemacht, und in Teamarbeit wurde der Maikranz aufgesetzt. Der schmucke Baum steht an seinem gewohnten Platz, im Park neben der Schützenhalle an der Horster Straße, mitten im Dorf, so wie es sich gehört.

Eisborns ehemaliger Ortsvorsteher Martin Danne hat den Maibaum aufgehübscht. In Teamarbeit wurde das schmucke Stück längst aufgestellt. Foto: Pia Spiekermann

Das Mai-Programm wird diesmal vom Frauenchor „Querbeet“ bestritten. Ulla Pampuch & Co. freuen sich schon darauf, Wanderer und Mountainbiker am Montag, 1. Mai, ab 13 Uhr mit Heißem und Kaltem zu stärken.

Das Wetter soll perfekt werden; mehr Sonne als Wolken bei 17 Grad, Also genau das Gegenteil von dem, was wir im launischen April erleiden mussten. Der April war laut Frank Baumeisters Wetterportal wetter-balve.de 1,9 Grad zu kalt, vergleich mit langjährigen Mittel ab 1991.

Eisborns ehemaliger Ortsvorsteher Martin Danne hat den Maibaum aufgehübscht. In Teamarbeit wurde das schmucke Stück längst aufgestellt. Foto: Pia Spiekermann

Dafür war der Monat fast doppelt so nass wie gewohnt. Das Schönste am April wird sein: dass er vorbei ist. Willkommen, Wonnemonat!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve