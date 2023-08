Wer richtet Balves Kegelstadtmeisterschaft 2024 aus?

Balve. KC Holzspalter hat die Kegelstadtmeisterschaft 2023 gerockt. Inzwischen werben sie um einen neuen Ausrichter. Eine frohe Botschaft gibt’s schon.

Nach der Kegelstadtmeisterschaft ist vor der Kegelstadtmeisterschaft. Marius Vielhaber und sein Freundeskreis von Kegelclub (KC) Holzspalter wissen das. Sie haben in diesem Jahr Wettkampf und Siegerehrung mit Party erfolgreich gestemmt. Inzwischen stellen sich Marius Vielhaber & Co. die Frage: Welcher Club richtet die Stadtmeisterschaft im kommenden Jahr aus?

„Da die Ausrichtung immer etwas Vorlauf braucht, sind wir nun auf der Suche nach einem neuen Ausrichterclub“, sagt Marius Vielhaber. Er und sein Team haben bereits den ersten Schritt gemacht. Sie haben eine Mail an Interessenten geschickt: „Liebe Kegelschwestern, liebe Kegelbrüder, vier Monate ist nun die vergangene Kegelstadtmeisterschaft her, und wir möchten uns nochmals für eure Teilnahme bedanken! Es war einfach großartig. Gerne soll diese Form des Wettbewerbs auch zukünftig bestehen bleiben. Jedoch wird hierzu – wie jedes Jahr – ein Ausrichter gesucht.“ Weiter heißt es: „Um also auch möglichst neue Clubs zu einer Ausrichtung zu motivieren, möchten wir, der KC Holzspalter, unserer Möglichstes tun, um den zukünftigen Ausrichter zu unterstützen. Wir stehen also mit Rat und Tat zur Seite und stellen sämtliche Tabellen, Vorlagen, Anschreiben etc. zur Verfügung. Ebenso können wir auch bei organisatorischen Fragestellungen (Arbeitsabläufe und vieles mehr) behilflich sein. Ihr seid also nicht auf euch allein gestellt! Natürlich dürfen sich gerne auch die alteingesessenen Clubs für eine Ausrichtung bei uns bewerben.“

Die Holzspalter erwarten Antworten bis Freitag, 15. September.

Nebenher blickt die Truppe zurück: „Uns persönlich hat die Ausrichtung sehr viel Spaß bereitet, und wir haben auch viele kleine Kenntnisse im Bereich ,Projektmanagement’ gewinnen können. Natürlich war diese aber auch mit viel Aufwand verbunden. Aufgrund der langen Coronapause mussten wir viele Arbeiten komplett von vorne aufwickeln. Da nun aber einige Sachen beziehungsweise Vorlagen für zukünftige Ausrichter zur Verfügung stehen, lässt sich der Aufwand begrenzen.“

Eine frohe Botschaft gibt es für die Kegelszene schon jetzt: Die Westfalenpost präsentiert die Kegelstadtmeisterschaft erneut – und zwar gern.

Kontakt: kc-holzspalter@web.de.

