Wer wird Nachfolger von Garbecks König Alexander Schulte?

Garbeck. In Beckum fiel der Vogel nach 20 Minuten. Wie lange braucht Garbeck, bis Stephan Honerts Adler die Flatter macht? Alle Fakten zum Schützenfest.

Die Vorfreude ist mit Händen zu greifen. Garbeck bereitet sich aufs Schützenfest vor – im ersten Jahr ohne Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Im Vorjahr reagierte vor allem die ältere Dorf-Bevölkerung noch zurückhaltend. Sie hatte Angst vor einer möglichen Infektion im Schützenfest-Getümmel. Das wird diesmal anders. Am Samstag beginnen Garbecks tolle Tage. Ein Dorf ist – so hoffen es alle Beteiligten – drei Tage lang aus dem Häuschen.

Der Getränkeumsatz ist wichtig, um einen Verein wie die Schützenbruderschaft Heilige Drei Könige flüssig zu halten. Foto: Sven Paul / WP

Fest steht: Das allseits beliebte Königspaar Alexander und Alexandra Schulte geht am Wochenende auf Abschiedstour. Auch wenn der Ablauf geübter Routine folgt: Bereits der Auftakt am Samstagnachmittag wird etwas Besonderes.

Um 15.30 Uhr geht’s los. Kranzniederlegung und Vogelaufsetzen sind angesagt. Der Gottesdienst um 18 Uhr ist etwas Besonderes. „Es ist die letzte Messe vor dem Umbau der Kirche. Das ist ein Highlight“, sagt Manfred Schwermann. Der Gottesdienst wird zelebriert von Präses Pater Pius Sabu, der das Schützenwesen zu lieben gelernt hat. „Er freut sich schon“, weiß Manfred Schwermann.

Bei den Musikkapellen hat sich etwas geändert. „Erstmals spielt das Tambourkorps Eisborn bei uns. Da sind wir auch froh drum“, sagt Schützenoberst Manfred Schwermann im Gespräch mit der Westfalenpost. „Eisborn hat uns schon im vergangenen Jahr am Samstagabend unterstützt.“ Party-Hits an den Schützenfest-Abenden liefert die Tanzcombo Taktlos der Festmusik Rohde: „Da ist gute Stimmung vorprogrammiert.“ Die drei Schützenbälle in der Halle beginnen jeweils um 20 Uhr.

Bier kostet 1,80 Euro

Der Musikverein „Amicitia“ Garbeck und der Musikzug Langenholthausen machen ebenfalls mit – beim Freiluft-Programm.

Garbecks Jugend steigt der Volksbank aufs Dach: die VIP.Lounge mit bestem Blick Foto: Sven Paul / WP

Am Sonntag beginnt der Festzug um 13.45 Uhr mit dem amtierenden Paar Alexander und Alexandra Schulte, durch vielfältige Aktivitäten im Dorf so vernetzt wie beliebt. „Die Königspaare werden nach wie vor an der Kirche abgeholt, so dass wir im Dorf bei den Zuschauern recht oft präsent sind“, betont Manfred Schwermann. „Es war immer unser Bestreben, dass wir den Zuschauern etwas bieten.“

Dazu gehört auch, dass die Jubelpaare in der Dorfmitte abgeholt werden: Marianne Schlotmann und Herbert Severin (†) waren das Kölnigspaar vor 60 Jahren. Huberta Florvaag und Heiner Waltermann (†) regierten die Garbecker Schützen vor 50 Jahren, Johannes (†) und Zita (†) vor 40 Jahren. Auch Manfred Schwermann selbst gehört zu den Jubilaren. Ulla Haarmann und er war das Königspaar vor 25 Jahren. „Alle drei Musikkapellen spielen ein Ständchen“, verrät Manfred Schwermann, „das sind weit über 100 Musiker.“

Der Bierpreis liegt bei 1,80 Euro – höher als im vergangenen Jahr, aber niedriger als nach den Preiserhöhungen der Brauereien zu befürchten.

Vogelschießen in Garbeck: Vize-Bürgermeister Alexander Schulte nimmt den Adler ins Visier. Foto: Sven Paul / WP

Wie viele Liter durch durstige Kehlen fließen, hängt stark vom Wetter ab. Nach dem Stand der Dinge wird es am Samstag und am Sonntag heiß. Das lokale Internet-Portal wetter-balve.de von Frank Baumeister erwarten jeweils 31 Grad. Die Nacht zum Sonntag soll mit einer Tiefsttemperatur von 20 Grad tropisch warm bleiben. Am Sonntagvormittag könnte es ein Donnerwetter geben. Und beim Vogelschießen?

Die Schützen treffen sich am Montag bereits um 9 Uhr. Die Vogelwiese am Holloh hat, wie Manfred Schwermann findet, Vorteile: „Die Sonne steht im Süden.“ Bewerber um die Königswürde müssen nicht befürchten, geblendet zu werden. Obendrein hat die Hanglage den Charme, dass womöglich kühlender Wind aufkommt. Mal sehen, wie lange die Garbecker brauchen, um Stephan Honerts Vogel zur Strecke zu bringen.

Um 16.30 Uhr wird das neue Königspaar abgeholt. Um 18 Uhr gibt es den traditionellen Königs- und Kindertanz. Danach heißt es: Party pur.

