Werkstatt: Einbruch scheitert - dennoch Schaden

Garbeck. Einbruch gescheitert – dennoch ärgert sich ein Garbecker Werkstattbesitzer über Sachschaden. Was passiert ist.

In der Straße Altes Feld im Industriegebiet Braukesiepen in Garbeck haben unbekannte Täter versucht, in eine Autowerkstatt einzubrechen. Laut Polizei war das in der Zeit vom 4. bis zum 9. Dezember. Die Unbekannten beschädigten unter anderem einen Zaun und hinterließen Hebelspuren an einem Fenster zum Büro. Die Einbrecher gelangten nicht hinein. Sie flüchteten ohne Beute und hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise: Wache Menden, Telefon 02373-9099-0.