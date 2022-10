Westnetz-Büro in Balve: Dieser Mann weiß alles über Gas

Balve. Ein Mann gibt in Balve Gas. Energieversorger Westnetz hat in der Bogenstraße ein Bürgerbüro eingerichtet. Das ist der Grund.

Bereits im Juni 2021 informierte Energieversorger Westnetz alle Erdgaskundinnen und Erdgaskunden über die geplante Marktraumumstellung im Juni 2023 in Balve. Damit sich betroffene Bürgerinnen und Bürger nun auch vor Ort über das Thema informieren können, eröffnet Westnetz GmbH jetzt vorübergehend ein sogenanntes Erdgasbüro in Balve. In der Bogenstraße 1 steht ab sofort dienstags zwischen 13 und 17 Uhr sowie mittwochs zwischen 8 und 12 Uhr Mitarbeitender Dominik Prill für Fragen zur Verfügung.

Bisher bezogen die mit Erdgas versorgten Kunden L-Gas. Weil dieses langsam zur Neige geht, wird das Erdgasnetz nach und nach auf H-Gas umgestellt. Weil H-Gas andere Brenneigenschaften als L-Gas hat, müssen alle Gasgeräte wie beispielsweise Heizungsanlagen, Gasherde oder Warmwasserbereitungen sowohl in Haushalten als auch in Unternehmen an die neue Gasart angepasst werden. In vielen Fällen müssen lediglich die Gasdüsen ausgetauscht werden. Dies sind etwa 2.000 Geräte in Balve, die von Westnetz umgestellt werden müssen. Diese erforderliche Geräteanpassung übernimmt Westnetz, sie ist für die Kunden in der Regel kostenlos. Lediglich bei einigen wenigen Gasgeräten, die nicht mehr anzupassen sind, können gegebenenfalls Kosten für die einzelnen Kunden entstehen.

In Deutschland wird die Versorgung mit Erdgas durch zwei Gasarten gewährleistet, die sich vor allem durch Methangehalt und Brennwert unterscheiden:Erdgas L (Low Caloric Gas; niedriger Brennwert) und Erdgas H (High Caloric Gas; hoher Brennwert). Der Rückgang der L-Gasaufkommen in Deutschland sowie künftig in den Niederlanden ist der Grund für die Umstellung von Erdgas L auf Erdgas H.

