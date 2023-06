Westnetz hält Erdgasbüro in Balve weiter offen

Balve. Das Erdgasbüro von Versorger Westnetz bleibt – entgegen einer früheren Darstellung – weiter geöffnet. Wie der Stand der Dinge ist.

Das Erdgasbüro in Balve öffnet weiterhin dienstags zwischen 13 bis 17 Uhr sowie mittwochs zwischen 8 bis 12 Uhr. Damit korrigierte der heimische Energieversorger Westnetz eine missverständliche Pressemeldung.

Außerdem sei die Umstellung noch nicht in jedem Haushalt vollständig abgeschlossen. „Die ersten Haushalte sind zwar ab sofort umgestellt und nutzen schon H-Gas, jedoch noch nicht alle. Bis Ende September werden Westnetz und dessen Dienstleister noch die Geräte prüfen und bei Bedarf umrüsten“, teilte Unternehmenssprecherin Julia Snelinski am Mittwoch in Arnsberg mit. „Bürgerinnen und Bürger, bei denen bisher noch keine Prüfung vorgenommen wurde, müssen sich nicht aktiv bei Westnetz oder in dem Erdgasbüro Balve melden.“

