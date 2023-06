Westnetz schließt Erdgasbüro in Balve: Das ist der Grund

Balve. Dominik Prill war das Westnetz-Gesicht für die Erdgasumstellung in Balve. Jetzt ist seine Arbeit getan. Was ist passiert?

Gaskunden in Balve werden ab sofort mit einer neuen Gas-Art beliefert: Ab sofort strömt in Balve das höher kalorische H-Gas nach über zwei Jahren Vorbereitungszeit durch die heimischen Leitungen. Wie eine Sprecherin des Energieversorgers Westnetz am Dienstag mitteilte, befindet sich ab sofort H-Gas („High caloric Gas“) statt des bisherigen L-Gas („Low caloric Gas“) im heimischen Gasnetz.

Bisher wurde der Nordwesten Deutschlands überwiegend mit L-Gas versorgt. Da die L-Gas-Vorräte in Deutschland und den Niederlanden laut Westnetz rückläufig sind, ist eine Umstellung auf H-Gas erforderlich. Ein Milliarden-Umbauprojekt für die Gaswirtschaft, denn ein Viertel aller deutschen Haushalte und damit über fünf Millionen Gasgeräte sind betroffen. Die H-Gas-Umstellung ist eines der umfangreichsten Westnetz-Projekte bis 2029. „Als zuständiger Verteilnetzbetreiber kümmern wir uns nahezu vollständig um die Anpassung der gasverbrennenden Geräte. Die Anpassung ist notwendig, da H-Gas einen höheren Brennwert als L-Gas vorweist. Das bedeutet, dass die Flammen in Gasherden, Thermen oder industriellen Thermoprozessanlagen heißer werden, was zu technischen Problemen führen könnte. Deshalb wurden die Geräte in Balve rechtzeitig angepasst“, wird Stephan Birtner zitiert. Er verantwortet die Netzbetriebssteuerung Gas bei Westnetz für Südwestfalen. „Für unsere Kundinnen und Kunden ist dies in der Regel kostenlos. In den meisten Fällen reicht es, die Düsen auszutauschen. Nur ganz selten gibt es Geräte, die nicht mehr auf das neue H-Gas eingestellt werden können. In diesen Fällen suchen wir gemeinsam eine Lösung,“ hieß es weiter.

Die Kundschaft in Balve wurde, wie andernorts, über die Prozessschritte für eine erfolgreiche Umstellung auf dem Laufenden gehalten. Dazu war an der Bogenstraße ein Erdgasbüro eingerichtet. Obendrein hatte Westnetz eine Hotline eingerichtet.

Thorsten Tabke, Leiter des Regionalzentrums Arnsberg der Westnetz, hob hervor, dass selbst die Corona-Pandemie den angestrebten Zeitplan – trotz zusätzlicher Hygiene- und Schutzmaßnahmen – nicht stoppen konnte. Dafür dankte er seinem Team ausdrücklich.

