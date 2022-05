Wetterdienst DWD und MK-Feuerwehr warnen vor Unwetter

Kurz, heftig und auf kleinsten Raum begrenzt: Ein lokales Unwetter hat Wocklum am 22. August 2021 geflutet. Am Tag danach räumen unter anderem Tina Camminady und Philippa von Croy auf.

Balve/Lüdenscheid. Vorsicht, Unwetter nahen! Auch Balve kann es treffen. Was der Wetterdienst DWD weiß. Was die MK-Feuerwehr rät.

Die Feuerwehr im Märkischen Kreis stellt sich auf Starkregen ein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Donnerstagnachmittag (19. Mai) zwischen 14 Uhr und 22 Uhr und Freitag (20. Mai) eine Vorabinformation über teils schwere Unwetter herausgegeben. Das geht aus einer Mitteilung des Märkischen Kreis von Donnerstag hervor.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet demnach am Donnerstag zwischen 14 und 22 Uhr teils schwere Gewitter mit Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter und Sturmböen bis 100 Kilometer pro Quadratmeter. Ebenso kann Hagel auftreten. Für Freitag werden ab Mittag ebenfalls mit schweren Gewittern inklusive Starkregen und Sturmböen gerechnet. Gewitterzellen sind allerdings in ihrem Verlauf und in ihrer Intensität sehr schwer vorhersehbar. Daher sind keine langfristigen Warnungen hierzu möglich.

Wie Kreisbrandmeister Michael Kling mitteilt, sind die Feuerwehren auf die Wetterlage vorbereitet, vorgeplante Strukturen stehen zur Verfügung und der Lagedienst der Feuerwehr beobachtet die Wetterlage sehr engmaschig.

Empfehlungen für die Bevölkerung:





* Die Wetterlage genau beobachten- Informationsquellen der Wetterdienste im Radio, Fernsehen und Internet nutzen;





* auf Warnungen durch die Warnapp NINA und der Behörden achten und unbedingt befolgen;





* im Falle eines Unwetters die Rufnummer 112 nur für wirkliche Notrufe nutzen;

* denken Sie an Menschen in Ihrer Umgebung, die hilfsbedürftig sind oder Deutsch kaum oder nicht nicht verstehen. Sie benötigen Unterstützung.





* Im Falle eines schweren Unwetters: Oberste Regel: möglichst zuhause bleiben.

