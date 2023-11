Wie Beckum und Volkringhausen Feuerwehr helfen können

Beckum/Volkringhausen Der Förderverein der Löschgruppe Hönnetal sammelt Altpapier. Beckums und Volkringhausens Bürgerschaft hilft damit helfen.

Der Förderverein der Löschgruppe Hönnetal führt am Samstag, 11. November, erneut ihre Altpapiersammlung durch. Ab 8.30 Uhr sammeln die Mitglieder in Beckum und Volkringhausen alles, was aus Papier, Pappe oder auch Kartons besteht, teilte Schriftführer Nils Hagelüken mit. Weiter hieß es: „Das Altpapier sollte dazu bestenfalls sichtbar an die Straße gestellt werden.“ Die Sammlung dient der Umwelt und natürlich auch der Finanzierung der Arbeit der Löschgruppe.

